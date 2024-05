El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que tuvo que recurrir a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública porque encontró una situación catastrófica en México.

Durante La Mañanera de hoy 6 de mayo de 2024, AMLO fue cuestionado sobre que cuando estaba en campaña propuso regresar al Ejército a los cuarteles en lugar de que realicen tareas de seguridad pública.

López Obrador dudó que haya hecho tal propuesta en campaña presidencial, pero refirió que si encargó tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas fue porque al llegar a la Presidencia de México encontró una “situación catastrófica”.

Y es que en abril de 2010, AMLO propuso que los soldados regresen a los cuarteles y que no se utilicen para suplir “las incapacidades de los gobiernos civiles”.

AMLO explica por qué asignó tareas de seguridad pública a las Fuerzas Armadas

En su respuesta, AMLO sostuvo que al asumir su mandato presidencial se encontró con una realidad catastrófica en el país originada por la corrupción.

Al respecto, el mandatario aseguró que de no haber recurrido a las Fuerzas Armadas no habría podido salir adelante en materia de seguridad, además de que agregó haber contado con la suerte de que ambas instituciones castrenses “no estaban echadas a perder”.

“Me encontré una realidad catastrófica precisamente por la corrupción y no iba a poder salir si no me apoyo de las Fuerzas Armadas que además tuve la suerte que no estaban echadas a perder”, dijo.

Destacó que los dos pilares que le garantizan la posibilidad de crecimiento, la creación de empleos y la seguridad son la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Es de sabios cambiar de opinión”, dice AMLO sobre promesa de mandar al Ejército a los cuarteles

AMLO dudó haber propuesto en campaña el regresar a los soldados a los cuarteles, pero indicó que en caso de que lo haya dicho “es de sabios cambiar de opinión”.

Si bien dijo que no está de acuerdo con que “el fin justifique los medios”, apuntó que en política en algunos casos lo que cuenta son los resultados.

“No creo que haya dicho eso, pero en el caso de que lo haya dicho... es de sabios cambiar de opinión. Sí creo que en política, en algunos casos, lo que cuentan son los resultados” AMLO

Cuestionado sobre la inseguridad en el país, López Obrador reconoció que hay más homicidios dolosos a causa de grupos criminales creados en sexenios pasados, pero sostuvo que ello no significa que haya más violencia en México.

Lo anterior, puesto que a su consideración “hay menos robos que en sexenios anteriores, menos secuestros, delitos del orden federal”.