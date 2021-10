AMLO asegura que apoyará a todos los estados sin importar la región

El presidente AMLO afirmó que apoyará a todos los estados sin importar si son del sur, sureste, centro o norte.

En la supervisión de la construcción del Libramiento poniente de Acapulco tramo La Venta-Coyuca de Benítez, AMLO indicó que hay tres estados que tienen un trato especial .

En este sentido, AMLO refirió que Guerrero, Oaxaca y Chiapas son los estados que tienen ese trato especial por los altos niveles de pobreza.

Sin embargo, acusó que dicho trato especial se ha manejado de manera tendenciosa para vean a su gobierno “con malos ojos” los estados del centro y norte.

AMLO aseguró que pese al trato especial que reciben Guerrero, Oaxaca y Chiapas por ser las entidades más pobres del país, se van a atender a todos los estados y se ha estado haciendo.

En se atiende e invierte en todos los estados por igual, luego de que este sábado explicara que de todo el país, Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos reciben para el bienestar.

Como ejemplo, el presidente mencionó que el gobierno ha estado invirtiendo mucho en ciudades y estados como:

No obstante, admitió nuevamente que sí se le está dando una preferencia a Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Al respecto, AMLO sostuvo que esta política obedece al principio universal de “amor al prójimo”.

En su gira por el corazón de la Montaña de Guerrero, en Tlapa de Comonfort, AMLO señaló este 23 de octubre que solo los conservadores y “fifís” critican los apoyos sociales.

El presidente AMLO señaló que por “egoísmo” los conservadores y “fifís” no comprenden que Guerrero, Oaxaca y Chiapas requieren más recursos que otros estados.

En lo que va del mandato del presidente AMLO, los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas han sido beneficiados con más ayuda que otros estados del país, debido a que se registran los mayores niveles de marginación.

“Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyos para el bienestar reciben de todo el país, a veces no lo comprenden los que viven en el centro y en el norte, no la gente que es muy buena, si no los conservadores, los fifis que son muy egoístas”

AMLO