Durante la conferencia mañanera de hoy 8 de agosto, AMLO atacó a Mario Di Costanzo; aseguró que levito por falta de principios.

Luego de que AMLO fue cuestionado por los crímenes de odio y raciales que se viven en México, así como la discriminación, el presidente se lanzó contra Mario Di Costanzo.

Pues conforme a lo señalado por AMLO, el político y economista mexicano perdió el piso luego de su nombramiento como presidente de la Condusef en 2016, y demostró su lado racista.

Sumado al personaje, AMLO también mencionó al consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova , quien fue expuesto por ser racista con los indígenas hace algunos años.

Cabe destacar que los juicios de AMLO relucieron luego de que aseguró que la discriminación y crímenes de odio han emergido por el proceso de transformación que vive el país.

Pues, acorde a sus palabras, actualmente está emergiendo el racismo, el clasismo y la discriminación, que realizan algunos mexicanos “de forma más clara”.

AMLO se lanzó contra Mario Di Costanzo y una de sus publicaciones en el diario La Jornada, por la cual lo tachó de racista.

Esto, luego de recordar el caso donde señalaron a Lorenzo Córdova de expresarse de manera racista “y vulgar”, según AMLO, del representante indígena Hipólito Arriaga Pote.

El presidente de México, señaló que Mario Di Costanzo también es uno de los personajes que ha realizado discriminación en contra de las personas.

Refiriéndose a un texto en donde escribió: “no tiene la culpa el indio, si no quien lo hace compadre”.

Dicha expresión le pareció a AMLO de lo más racista y clasista, y añadió que es ahora que realmente se empieza a apreciar la discriminación en este tipo de comentarios.

“Era tan famoso Mario Di Costanzo que escribía en La Jornada, entonces una vez escribió un artículo y puso en su artículo: ‘como dice el dicho no tiene la culpa el indio si no el que lo hace compadre’, de lo más racista, pero para escribirlo en La Jornada, es que no lo veían como algo ofensivo, detestable.

Es una vil expresión racista, a eso me refiero cuando el racismo y el clasismo y la discriminación están soterradas y de repente empiezan a salir”.

AMLO