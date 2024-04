El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) compartió su apoyo a las protestas de los habitantes de Mazatlán con música de banda.

Desde la conferencia mañanera del 1 de abril, AMLO afirmó que ahora “la gente está muy despierta” y busca defender sus derechos.

Esto en medio de la polémica por la solicitud de hoteleros de prohibir a los músicos tocar música de banda en las playas de Mazatlán porque le desagrada a los turistas extranjeros .

El pueblo de Mazatlán no permitirá una abierta invasión cultural extranjera

El presidente AMLO aplaudió la protesta en Mazatlán con música de banda que además calificó como peculiar, pues decenas de agrupaciones del género con tamboras salieron a las calles a protestar contra la iniciativa de prohibirles trabajar en las playas.

AMLO aseguró que los músicos están defendiendo sus derechos porque viven de la música de banda y además este género es una tradición en Sinaloa.

Asimismo, aplaudió que con la manifestación se haya podido dar “marcha atrás” a la solicitud de los hoteleros de prohibir la música de banda.

El presidente recordó que el intento de prohibir a los músicos en playas de Mazatlán se debió a una solicitud de los hoteleros de la zona como Ernesto Coppel.

“La gente está muy consciente y está defendiendo sus derechos, entonces quisieron prohibir lo de las bandas y los músicos se opusieron, yo creo que porque de eso viven y también porque es una tradición de hace mucho tiempo, siglos y por eso se movilizaron y lograron que se diera marcha atrás a esa solicitud, porque no fue la autoridad sino fue un grupo de hoteleros...A lo mejor la autoridad municipal no tenía facultades, o no decidió pronto o dejó correr el caso y se convirtió en una protesta de banda muy peculiar, hubo música de banda como 3 o 4 días en Mazatlán. Así está la gente, muy consciente”

AMLO