AMLO: Agilar Camín dice que estoy tonto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que sí Héctor Aguilar Camín asegura que él está tonto , puede ser polémico, pero no pasa nada porque es parte de la política y de la democracia.

Asimismo, aseguró que “no pasa nada” si Enrique Krauze le inventa frases en un acto de “deshonestidad intelectual” o si Gabriel Said asegura que no sabe nada.

Además, AMLO aseguró que si The New York Times habla sobre su gobierno, no pasa a mayores pues “eso calienta” pero es parte de la política y de la democracia.

“Eso es parte de la política y de la democracia, de la pluralidad y de que no todos pensemos igual y de las libertades sobre todo” AMLO

AMLO asegura que luego de las elecciones bajarán los ataques contra él

AMLO aseguró que luego de las elecciones del 6 de junio, los ataques y la polémica que desatan l os comentarios hacia su gobierno disminuirán.

“Una vez que pasen las elecciones (del 6 de junio), ese es mi pronóstico, va a bajar todo (los ataques hacia su gobierno)” AMLO

Además, aseguró que esta disminución en los ataques en su contra es no será por los resultados de los comicios sino “porque siempre es así” en México y en el mundo.

AMLO afirmó además que siempre en vísperas de las elecciones “se encienden las pasiones” pero que pasadas las elecciones todo “pasará”.

Intelectuales piden no votar por Morena

Intelectuales entre los que se destacan Héctor Aguilar Camín y Enrique Krauze firmaron un manifiesto en el que pi den no votar por Morena.

En el documento titulado “Manifiesto por la República, la Democracia y la Libertad” 480 firmantes pidieron votar por el candidato que tenga la mayor posibilidad de vencer a Morena para que AMLO no obtenga la mayoría en el Congreso.

Asimismo, los firmantes del manifiesto a seguran que México se debate entre la democracia y el autoritarismo del gobierno de AMLO.

Por otra parte, acusaron que el gobierno de AMLO ha u sado a las instituciones para favorecer a los candidatos de Morena.

Además, afirmaron que el gobierno federal a intervenido en las campañas y a difundido propaganda a favor de Morena desde sus conferencias mañaneras.