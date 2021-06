Intelectuales de derecha. Hay dos proyectos en juego; uno es del pueblo

LIBROS DE AYER Y HOY

El conocimiento, si no transforma no sirve. Acumular títulos, nombramientos y una curricula larga y tendida, sirve para el regodeo autobiográfico o para que los periodistas que quieren resaltar los méritos de su entrevistado, se den vuelo con sus haberes. Falsa concepción cuando ese conocimiento no ha sido puesto a disposición de quien pagó estudios y sacrificó a otros sectores para pagar universidades, maestrías, doctorados o envíos al extranjero. Y ese que pagó y dió becas, es el pueblo.Y éste, hay que reconocer, no lo hace gratuitamente. Lo hace para recibir la compensación que justamente merece. El resultado expresado en esa alta preparación es con el fin de que sirva al resto de la población. No es una selección al desgaire, aunque en algunos organismos que la hacen, privilegian a amigos o a familiares. Es la búsqueda de invertir en privilegiados, en un conocimiento que será invertido más tarde.

Intelectuales que aprovecharon dinero del pueblo y lo traicionan

En la inversión pública hay un oportunismo valioso que intenta arropar talentos para que esa inversión fructifique. Los resultados pueden ser de todo tipo y tiene mucho que ver con el estado que hizo la inversión. Aquellos científicos que creó el nazismo sirvieron para mostrar la eficacia de los hornos crematorios y la utilización de las partes físicas, para los experimentos más inhumamos, entre otros horrores. Países de tiempos mas cercanos, Cuba por ejemplo, han utilizado esos conocimientos para desarrollar su ciencia, su educación y la salud, y que ahora se enfrenta al daño por los avatares de un bloqueo que se extiende a las vacunas. Lo inhumano de los que bloquean, es el mundo de los poderosos que quisieran desaparecer a partir de la negación, de la lucha en la que está inserto el conocimiento. Eso se veía en los viejos regímenes, como el feudal, en el que se conservaba a los siervos analfabetas y en el caso de las haciendas en México, en donde los peones eran iletrados porque así le servían más al hacendado.

Zaid, Krauze, Camín., Et AL Intelectuales mexicanos, ¿sirven al país?

Gabriel Zaid un importante escritor y poeta regiomontano (La poesía en la práctica 1985) salió del escondite en el que ha estado durante décadas no solo al negar su rostro y su palabra hablada, sino con la actitud defensiva a quien viole esa decisión. El gran fotógrafo Pedro Valtierra artista de altos niveles, reconocido a nivel internacional, publicó una fotografía de Zaid en 1993 y ardió Troya. El originario de Monterrey lo demandó e hizo un escándalo. Ahora salió para llamar a no votar por Morena , pero si hacerlo en las urnas para impedir “vía libre a Morena”. Lo hizo en un articulo publicado en el diario de derecha Reforma.

El valor de algunos intelectuales que México ha tenido se han manifestado en muchos aspectos de la ciencia, la economía, la literatura el arte, entre otros. Varios nombres luminosos nos deslumbran desde el pasado y actualmente, premios Nobel, escritores, poetas, científicos. Pero hay sectores que se han acogido a grupos, a un intelecto porfiado de dar cátedra para enfrentar proyectos a los que no apoyan.