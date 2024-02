El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) le pidió al periodista Tim Golden que revele quien “lo contrató” para llevar a cabo un golpe en su contra con el reportaje que publicó.

El texto de ProPublica señala que, según informes de la DEA, la campaña presidencial de AMLO en 2006 habría recibido financiamiento de 2 millones de dólares por parte del Cártel de Sinaloa.

Tim Golden, quien firmó el reportaje, dijo que se identificó “evidencia sustancial” del dinero se entregó a los asesores de campaña de AMLO en 2006:

¿Quién es Mike Vigil, el ex agente de la DEA que no ve pruebas del vínculo de AMLO con el Cártel de Sinaloa?

Sin embargo, “la investigación no estableció si López Obrador sancionó o siquiera conocía las donaciones reportadas por los traficantes”, apuntó el reportaje de Tim Golden para ProPublica.

Además de lo anterior, la publicación no fue concluyente, pues se tituló en el formato de la siguiente pregunta y no de afirmación:

AMLO le pidió a Tim Golden explicar quién lo contrató para hacer el reportaje de ProPublica, pues el periodista se encontraba en la cobertura sobre Israel pero declinó para hacer este trabajo.

Esto fue lo que declaró el presidente hoy 7 de febrero en Palacio Nacional:

“A mí me gustaría que me aclarare el periodista, porque es premio mundial de periodismo dos veces, que me diga quién lo contrató o cómo lo llamaron, porque estaba en Israel”

Respecto al móvil del reportaje, AMLO planteó como hipótesis la reciente revelación de un segundo tirador en el asesinado del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

“Les molestó mucho algo que yo ni pensaba trascendente porque desde que tome posesión dije que no era mi fuerte la venganza y que no iba yo a estar investigando a expresidentes (...) estoy llegando a la conclusión de que todo esto lo armaron a partir de que se dio a conocer lo del segundo tirador contra Colosio, porque no se sabía, el presidente de México no sabía hace tres meses que García Luna había ingresado al Cisen junto con Salinas (Carlos Salinas de Gortari) en 1989"

AMLO