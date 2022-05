Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de querer instaurar una dictadura en México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Alito Moreno señaló que la filtración de las presuntas conversaciones suyas son una represalia luego de que los diputados del PRI votaron en contra de la reforma eléctrica impulsada por AMLO .

Al respecto, el líder priista acusó que así como él ha sido atacado por el gobierno, lo han sido periodistas y otros políticos como Ricardo Anaya, de quien dijo hoy es un perseguido político.

Denunció que el gobierno de AMLO miente sistemáticamente y lo que busca es intimidarlo, pero aseguró que “no lo van a doblar” y llevará su caso a cortes internacionales.

Voy a enfrentar de frente a este gobierno que quiere instaurar una dictadura, expresó.

“Este gobierno miente sistemáticamente todos los días (…) lo que quieren es intimidarnos, asustarnos, amedrentarnos, pero a mí no me van a doblar, a mí no me van a asustar, yo los voy a enfrentar de frente a este gobierno que quiere instaurar una dictadura”

Alito Moreno. Dirigente nacional del PRI