México. - El candidato de Morena a la gubernatura del estado de Sonora, Alfonso Durazo negó haber ocultado inmuebles a su nombre en su declaración patrimonial.

Así lo hizo Alfonso Durazo por medio de un comunicado que emitió como respuesta a un reportaje publicado en el portal informativo Latinus.

Por medio de sus espacios en redes sociales, Alfonso Durazo compartió el comunicado con el que rechazó haber escondido parte de su patrimonio, del que afirmó, ha ganado de forma legal.

En la carta de respuesta al reportaje de Latinus, Alfonso Durazo señala que nunca ha escondido algo sobre su patrimonio, pues afirma que lo ha ganado con legítimo trabajo.

De la misma forma, aseguró que en sus etapas como funcionario federal, presentó en todo momento sus declaraciones tanto fiscales, como de intereses y patrimoniales.

Asimismo, indicó que la información en cuestión sobre sus propiedades, ha pasado por las revisiones de las autoridades e incluso por la sociedad.

“Jamás he escondido algo sobre mi patrimonio porque me lo he ganado, legítimamente, con mi trabajo. Como funcionario público federal, he presentado puntualmente mis declaraciones fiscales, patrimoniales y de interés.

Alfonso Durazo