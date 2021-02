Alfonso Durazo recula y reconoce el trabajo histórico de los médicos

Alfonso Durazo reculó y reconoció el trabajo histórico de los médicos, luego de que generara polémica sobre la labor de los pasantes de medicina.

¿Qué polémica causó Alfonso Durazo sobre los médicos?

Alfonso Durazo Montaño, candidato a la gubernatura de Sonora, reconoció el trabajo histórico de los médicos del estado y del país, luego de que en una entrevista dio polémicas declaraciones sobre el sector.

El ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana había declarado que los pasantes de medicina deben de prestar sus servicios en los lugares más necesitados, aunque las condiciones de seguridad no sean las apropiadas.

De acuerdo con El Sol de Hermosillo, el candidato sonorense abundó que en los Centro de Salud de las zonas como Bavispe están sin equipamiento, medicinas, médicos y enfermeras, ya que el personal decide no ir para allá y cuestionó el sentido de la formación de médicos si estos deciden al final prestar sus servicios en zonas como “La Pitic”, “Polanco” o la “Nainari”.

"Hay muchas cosas en el Gobierno que no son gratas, pero si estudiaste medicinas y vas a hacer tu servicio social, tienes que atender el servicio social donde las necesidades sociales demandan tu servicio, porque entonces te vas a ir a La Pitic, te vas a ir a Polanco, a no sé dónde, a la Nainari, ahí no se necesitan, entonces para qué estamos formando médicos", dijo Durazo.

Esas declaraciones generaron polémica en los usuarios de las redes sociales, pues muchos dijeron que Durazo evidencia su sentir por el gremio en Sonora.

No expresé de la manera más clara una idea: Alfonso Durazo

Comentó que en su participación en una entrevista "tal vez no expresé de la manera más clara una idea", sobre los médicos, a quienes, señaló, reconoce "profundamente el trabajo histórico que han realizado".

En un video que circula en las redes sociales, Alfonso Durazo dijo que reconoce a los médicos en México y, especialmente en Sonora, sobre todo en esta etapa en la que enfrentan la pandemia del Covid-19.

"Tengan la certeza de que para mí es fundamental que las y los médicos, todo el personal relacionado con la atención con la salud en el estado, cuente con las mayores de seguridad con las mejores condiciones de seguridad" Alfonso Durazo

Alfonso Durazo subrayó que para él la salud es un tema prioritario y estará en el primer lugar de su agenda de Gobierno, "por supuesto en virtud de la pandemia pero también en virtud del rezago histórico que tiene el sistema de salud en Sonora."

Abundó que "mi compromiso es trabajar para que todo el personal médico cuente invariablemente con las condiciones técnicas profesionales y de seguridad para desarrollar su trabajo".