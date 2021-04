Alexa Bueno señaló que le borraron videos y se metieron a su computadora.

México.- Alexa Bueno, youtuber de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), renunció a las Fuerzas Armadas y denunció acoso laboral de parte de militares.

En un video Alexa Bueno de Sedena narró los motivos que la llevaron a abandonar al Ejército mexicano tras 3 años de servicio, donde difundió las acciones de las Fuerzas Armadas y la institución castrense.

"Estas personas que me hicieron esto, les deseo lo mejor. Yo soy una persona que necesitaba ya liberarse de un ambiente tóxico" Alexa Bueno, youtuber de Sedena

Según Alexa Bueno, dentro de la Sedena existen personas a las que no les gusta ver a otros felices, por lo que decidió no lidiar con ellos. Además expuso que pese a sus reportes por actitudes en su contra, no se hizo nada al respecto.

La youtuber de Sedena explicó que siempre consideró que el ejército debe ser la familia, ya que se pasa mucho tiempo con ellos, y acusó que se inventaron cosas, se borraron videos y se metieron a su computadora.

"El hecho de que de verdad no pase un día, que ya hayan dicho algo, hayan inventado algo, borren videos que ya se habían grabado, se metan a tu computadora y borren videos, que se metan a tus documentos o sacar pantallazos de cosas que son privadas. Y al final, lo más decepcionante de todo esto es que yo no me quedé callada, hablé y nadie me hizo caso" Alexa Bueno, youtuber de Sedena

Alexa Bueno, youtuber de Sedena

Alexa Bueno, de 24 años de edad, comenzó a grabar videos para la Sedena en 2020, como parte de una iniciativa para atraer a más jóvenes a las fuerzas armadas.

En entrevista con Milenio Alexa Michelle García Bueno explicó que sólo utilizaba un celular, un micrófono y a veces la ayuda de algún compañero. La iniciativa fue parte de una forma de comunicarse con los jóvenes en su idioma.

La joven formó parte de la Dirección de Comunicación Social de la Sedena y es graduada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo.