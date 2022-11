Alejandro Moreno, dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que AMLO no habló de la reforma electoral tras su marcha de ayer, 27 de noviembre, porque “no tiene los votos” de la oposición.

Así lo dijo durante una entrevista a medios, previo a que la reforma electoral fuera discutida y votada en comisiones de la Cámara de Diputados.

Al respecto, Alejandro Moreno dijo que esperaba que se diera un debate respetuoso y claro, y sostuvo su rechazo a la reforma electoral y se mostró seguro en que la oposición iría en contra.

Alejandro Moreno reitera que no votarán a favor de la reforma electoral de AMLO; “no tienen los votos”

En ese sentido, Alejandro Moreno reiteró su postura en contra de la reforma electoral de AMLO, pues manifestó que la posición del PRI ha quedado clara desde el principio de la iniciativa.

“La posición la hemos dicho desde un principio, desde la reunión pasada donde se presentó el proyecto de dicamen que era la iniciativa practicamente del titular del Ejecutivo; la posición del PRI fue en contra y estoy seguro que la oposición votará en contra”. Alejandro Moreno

Posteriormente Alejandro Moreno fue abordado con relación a que AMLO no incluyera el tema de la reforma electoral durante su discurso en la marcha de ayer, 27 de noviembre.

Y al respecto, dijo que seguramente no ocurrió porque “tienen claro que no tienen los votos de la oposición”, por lo que Morena no tendrá las dos terceras partes de los votos para que la reforma avance.

“Yo creo que tienen claro que no tienen los votos de la oposición, no tendrán las dos terceras partes para que haya una reforma constitucional y bueno nosotros seguiremos trabajando fuerte fortaleciendo el régimen democrático, la competencia, que se respete al INE, al Tribunal Federal Electoral y en ese ánimo siempre estaremos”. Alejandro Moreno

El líder del @PRI_Nacional, @alitomorenoc asegura que el presidente @lopezobrador_ no habló en su mensaje tras la marcha de la reforma electoral porque "no tiene los votos de la oposición para lograr su reforma". pic.twitter.com/Mx7vV9OSDi — Político MX (@politicomx) November 28, 2022

Reforma electoral de AMLO es aprobada en comisiones de la Cámara de Diputados

Este lunes 28 de noviembre se llevó a cabo la discusión y votación de la reforma electoral de AMLO en comisiones de la Cámara de Diputados, donde esta tarde fue aprobada con 62 votos a favor y 48 en contra.

Los votos quedaron desplegados de la siguiente manera:

Comisión de Puntos Constitucionales: 21 votos a favor, 14 en contra y 0 abstenciones

Comisión de la Reforma Político Electoral: 20 votos a favor, 17 en contra y 0 abstenciones

Comisión de Gobernación: 21 votos a favor, 16 en contra y 0 abstenciones

Con la aprobación de la reforma electoral en comisiones, el dictamen será turnado al pleno de la Cámara de Diputados.