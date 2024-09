El Instituto Nacional Electoral (INE) cambió el dictamen que favorecía Alejandro Moreno para continuar como líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI), lo cual ya ve como una forma de presionarlo para que vote a favor de la reforma al Poder Judicial.

Es decir, el INE estaría proponiendo invalidar la reelección de Alejandro Moreno por decisión de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE.

Esta decisión implicaría que Alejandro Moreno no sería presidente nacional del PRI y que se invalidarían las reformas que le permitieron reelegirse por hasta ocho años.

Alejandro Moreno lo anunció al inicio de la sesión en la Cámara de Senadores en la que se abordará la reforma al Poder Judicial.

“Hace unos minutos, por eso pedí la palabra, que no preocupa pero debe atenderse en este mecanismo de presión que le quieren hacer a los 43 senadores de la oposición, hace unos minutos el Instituto Nacional Electoral, teniendo un dictamen favorable para resolución de temas del Partido Revolucionario Institucional, acaban de cambiar con los consejeros que votaron su sobrerrepresentación el cambio de dictamen, dando a entender que si nosotros jalamos con la mayoría no quitarán la presidencia de PRI, no tengan la duda que es primero el pueblo de México, a mi no me van a presionar, ni por la dirigencia del PRI ni por cualquier denuncia o amenaza. Vamos a votar en contra de esa reforma que es una locura”

Alejandro Moreno. Senador PRI