La Dra. Ana Ceci manifestó su alegría porque en la conferencia mañanera del 18 de mayo, AMLO adelantara que expondrá qué plazas para médicos están vacantes en México.

De acuerdo con Ana Cecilia Jara Ettinger, hija de Salvador Jara, está feliz porque Andrés Manuel López Obrador (AMLO) haya escuchado su demanda sobre plazas para médicos y especialistas.

Ana Cecilia Jara Ettinger generó debate al criticar en un video al gobierno federal por la contratación de 500 médicos cubanos y no a médicos que ya están en México y sin trabajo.

Con beneplácito vio la Dra. Ana Ceci en el que AMLO diera a conocer las plazas de médicos que se encuentran vacantes en México.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en Fórmula, Ana Cecilia Jara Ettinger, hija de Salvador Jara, dijo que con la noticia del presidente se sienten escuchados.

La Dra. Ana Ceci comentó que con que AMLO les haya escuchado no termina su trabajo, pues habría que conocer las condiciones en las que se darán las contrataciones.

Ana Cecilia Jara Ettinger, hija de Salvador Jara, abundó que “sin duda estamos ansiosos por la convocatoria”, pues también se mencionó una contratación inmediata... “Y esperemos que así sea”, acotó.

La Dra. Ana Ceci, quien se hizo viral por su posicionamiento en contra de los médicos cubanos, dijo alegrarse porque AMLO exponga qué plazas para médicos están vacantes.

Asimismo, señaló que su página en la que aglomera a médicos mexicanos sin plaza suma mil 200 registros, los cuales ya se encuentra organizando.

Ana Cecilia Jara Ettinger, hija de Salvador Jara, comentó que ha estada mandando correos a varios a médicos que se registraron y que tienen historias interesantes.

Asimismo, subrayó que se están organizando como gremio médico, pues en realidad su movimiento no se trató de algo planeado.

La Dra. Ana Ceci indicó que se analizan las condiciones para las plazas pues en el servicio social los mandaron a zonas rurales o marginadas y han habido médicos asesinados.

Ana Cecilia Jara Ettinger, hija de Salvador Jara, también habló sobre su experiencia en las redes sociales, la cual calificó como dura.

Señaló que si bien sí usa mucho las redes sociales, nunca se había enfrentado a que sus opiniones escalaran demasiado alto.

Ana Cecilia Jara Ettinger, hija de Salvador Jara, hizo un llamado a primer ver por los médicos mexicanos antes que los cubanos y las condiciones en la que se encuentran.

“Primero hay que ver primero por los médicos mexicanos. Y también de las condiciones... No me parecería justo, humano, mandar a médicos cubanos a zonas que no son seguras para los mexicanos... tampoco me hace sentido”

Dra. Ana Ceci