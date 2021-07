Activistas acusan al INE por no promover Consulta Popular

México.- Activistas se manifestaron frente a la sede central del Instituto Nacional Electoral (INE) asegurando que no se le ha dado suficiente difusión a la Consulta Popular del próximo 1 de agosto.

De acuerdo con las exigencias de los manifestantes, el INE no ha realizado la difusión suficiente sobre la Consulta Popular para enjuiciar a los expresidentes del país.

Motivo por el que han decidió tapizar la sede central del INE con pancartas que exigen enjuiciar a los expresidentes:

Carlos Salinas de Gortari (1988-1994).

Ernesto Zedillo (1994-2000).

Vicente Fox (2000-2006).

Felipe Calderón (2006-2012).

Enrique Peña Nieto (2012-2018).

De esta forma, los activistas aseguran que de no llegar a cumplirse la participación necesaria por parte de la ciudadanía, quedará evidenciada la responsabilizad del INE.

Recordamos que para que la Consulta Popular tenga validez jurídica y sea vinculante necesita tener 37.4 millones de votos, lo que corresponde al 40 por ciento de la lista nominal.

¿Qué es la Consulta Popular?

La Consulta Popular es un mecanismo directo de participación en el que la ciudadanía aprueba o rechaza una o varias propuestas planteadas con anterioridad sobre temas de interés público.

En la Consulta Popular del próximo domingo 1 de agosto, se realizará la siguiente pregunta:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”

La boleta de la Consulta Popular contendrá la pregunta y los cuadros para votar “SÍ” o “NO”, distribuidos de la siguiente forma:

¿Cómo puedo votar en la Consulta Popular?

En la Consulta Popular podrán participar todos las y los ciudadanos que cuente con una credencial oficial del INE, sin importar que hay vencido 2019 o 2020.

El INE prevé la instalación de diversas casillas en el país, las cuales operarán en un horario de 9:00 horas a 18:00 horas.

No obstante, por esta ocasión no se instalarán casillas especiales, por lo que si te encuentras fuera de tu ciudad no podrás participar en la Consulta Popular.

¿Cómo ubico mi casilla para votar en la Consulta Popular?

1. Para ubicar la casilla correspondiente en la que podrás emitir tu voto es necesario ingresar a la siguiente página: https://ubicatumesa.ine.mx/

2. Posteriormente, se abrirá una página con un mapa y dos recuadros. Seleccionaremos el estado que indique nuestra INE.

3. Introduciremos la sección electoral que marque nuestra INE. (Podrás encontrarla en la parte inferior de la credencial)

4. Finalmente, presiona el botón de “buscar” para que puedan aparecer los datos y ubicación de tu mesa receptora.