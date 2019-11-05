Niños de la familia LeBaron que resultaron heridos en el ataque entre los límites de Sonora y Chihuahua, cargaron a sus hermanos y recorrieron 15 kilómetros a pie hasta llegar al rancho La Mora en Bavispe.

En entrevista con Carmen Aristegui, el activista y familiar de las víctimas, Julián LeBaron, calificó como “heroico” lo hecho por cinco de los siete niños sobrevivientes, quienes con lesiones huyeron de lugar donde mataron a sus madres durante la agresión que sufrió la familia la mañana del 4 de noviembre.

“(Los menores heridos) como 15 kilómetros caminaron cargando a sus hermanitos, es heroico lo que hicieron esos niños… (Caminaron) hasta que llegaron al rancho, hasta La Mora”. Julián LeBaron, activista

El familiar de las víctimas confirmó en la entrevista, como lo dijo el gobierno federal este 5 de noviembre en conferencia de prensa, que tres de sus primas y sus hijos iban a bordo de tres camionetas cuando fueron atacados.

Por la agresión murieron nueve (tres mujeres y seis niños), sin embargo, aseguró que no hay ninguna niña desaparecida, todos están localizados y en total son siete sobrevivientes.

De estos, Julián aclaró que cinco niños fueron los que llegaron al rancho familiar, una sobrevivió en una camioneta balaceada y otra, la supuesta desaparecida, se encontraba deambulando a unos ocho kilómetros del lugar del ataque.

Comentó que el camino donde sucedió la tragedia es un recorrido que los LeBaron hacen diario porque van por alimento y gasolina ya que tienen familia en ambos estados.

No hay niña desaparecida y autoridades locales no han ayudado

El activista Julián LeBaron desmintió con Aristegui lo dicho hoy en la “mañanera” por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, sobre una niña desaparecida, pues todo los menores ya fueron localizados.

En total hay siete niños sobrevivientes, de ellos una bebé ilesa, quien fue encontrada por él mismo en una camioneta baleada. Los seis lesionados están siendo atendidos en un hospital de Phoenix, Estados Unidos; uno resultó con un balazo en la boca y otro en la espalda.

Sobre el supuesto apoyo de autoridades estatales de Chihuahua y Sonora les han brindado, dicho por Durazo, Julián dijo que es mentira, el único apoyo que han tenido es de la Policía Federal, del Ejército y la Guardia Nacional.