Tiago Ramos es un influencer brasileño famoso por sostener una relación con la madre de Neymar

México.- El influencer y modelo brasileño Tiago Ramos denunció que fue apuñalado en un restaurante de la ciudad turístico de Cancún, en Quintana Roo, y subió a sus redes sociales un video donde se ven las secuelas del ataque.

De acuerdo con el portal Infobae, Tiago Ramos es famoso por su relación sentimental con Nadine Gonçalves, madre del futbolista Neymar, y denunció en un video donde se le ve ensangrentado y explica que tres personas lo atacaron sin razón aparente.

Según su versión, ingresó al restaurante y pidió un plato de carne, tras lo cual los sujetos “no me dejaron quedarme” y uno de ellos lo apuñaló.

“No hice nada, pero no me dejaron quedarme. Casi muero por algo que no hice”. Tiago Ramos

Tiago Ramos no dio mayores detalles sobre el ataque que sufrió en Cancún como el nombre del restaurante donde fue apuñalado o la descripción de los tres sujetos supuestamente involucrados en los hechos.

Tampoco reveló si dio aviso a las autoridades y levantó alguna querella judicial, pero advirtió que el asunto no quedará ahí y sugirió que conoce a uno de sus atacantes pues tiene su número celular.

“Quiero mostrar mi cara porque está rota. Regresaré a México. Tengo el celular de quien hizo esto”. Tiago Ramos

¿Quién es Tiago Ramos?

Tiago Ramos jugó futbol en su adolescencia pero no consiguió enrolarse en algún equipo de importancia en su natal Brasil. Al no ver futuro en el deporte convencional, se hizo gamer profesional y se mantiene muy activo en redes sociales, donde tiene cientos de miles de seguidores.

Saltó a la fama internacional al tener una relación con Nadine Gonçalves , quien es unos 30 años mayor que él. La relación entre Ramos y Gonçalves ha estado constantemente en las revistas del corazón y se han filtrado varios detalles, incluyendo episodios violentos e infidelidades.