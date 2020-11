Carlos Joaquín promete castigar el feminicidio de Alexis

El gobernador de Quintana Roo señaló que ayudarán a la Fiscalía a encontrar al o los responsables

México.- Carlos Joaquín González, gobernador del estado de Quintana Roo, aseguró este 9 de noviembre que su gobierno hará todo lo posible para esclarecer el feminicidio de Bianca Alejandrina Lorenzana Alvarado, también conocida como Alexis, cuyo cuerpo sin vida fue localizado un día antes en la ciudad de Cancún.

A través de su cuenta oficial de Facebook, el mandatario señaló que trabaja “desde el primer momento y hasta las últimas consecuencias” con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo para dar con el o los responsables del feminicidio.

Asimismo, Carlos Joaquín expresó su pésame y solidaridad con familiares y amigos de Alexis, a quienes señaló que el gobierno que encabeza hará todo lo que posible para impedir que el feminicidio quede impune.

Finalmente, resaltó que durante su administración “logramos que el delito de feminicidio fuera reconocido por primera vez en la entidad” y se creó la Fiscalía de la Mujer “para castigar con todo el peso de la ley y las mayores condenas a quienes atentan contra la vida de las mujeres”.

“Acompañamos en su dolor a los familiares y amigos de la joven Bianca Alejandrina y enfocaremos todos nuestros esfuerzos para que este crimen no quede impune. No pararemos hasta hacer valer la ley y que no haya impunidad para los feminicidas”. Carlos Joaquín

Condenan feminicidio de Alexis en Cancún, Quintana Roo

La Fiscalía de estado dio a conocer este lunes que abrió una carpeta de investigación por el feminicidio de Alejandrina Lorenzana Alvarado, conocida como Alexis, quien fue asesinada a los 20 años de edad en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.

En un comunicado, la FGE señala que vecinos del Fraccionamiento Vista Real encontraron el cuerpo sin vida y “con claras huellas de violencia” de una mujer de aproximadamente 20 años de edad, quien horas más tarde fue identificada como Alexis.

La víctima había sido vista con vida por última vez el sábado 7 de noviembre cuando salió de su domicilio aproximadamente a las 5 de la tarde para vender a un amigo un cigarrillo electrónico, o vape.

Poco después de salir de su casa se perdió contacto con la mujer, por lo que los familiares dieron aviso a las autoridades y se activó el protocolo Alba para su localización.

En lo que va del año, señala la FGE, Quintana Roo registra 12 feminicidios, de los cuales 9 han sido resueltos y se han procesado penalmente a 12 personas.