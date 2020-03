El virus de este país es la agresión contra las mujeres: María Elena Ríos da su primera entrevista

La saxofonista agredida con ácido en Oaxaca aseguró que no descansará hasta ver tras las rejas a Juan Antonio Vera Carrizal.

México.- La saxofonista María Elena Ríos dio su primera entrevista en televisión a casi 6 meses de haber sido sufrido un ataque con ácido por parte de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local del PRI en el estado de Oaxaca.

La joven artista acudió esta mañana al foro de ADN 40 para conversar con la periodista Mónica Garza, ante quien denunció las omisiones por parte de las autoridades de Oaxaca en dar con su agresor.

En su desgarrador testimonio, María Elena reconoció que ha sido un proceso de recuperación muy intenso y desgastante, por lo que su principal objetivo es que Juan Antonio Vera Carrizal sea detenido y se haga justicia.

Critica María Elena que coronavirus preocupe más que feminicidios

Respecto a la actuación de las autoridades a casi 6 meses del ataque con ácido en su contra, dijo que se encuentra decepcionada de algunas de las autoridades y que le extraña que fenómenos como el coronavirus, que si bien es una enfermedad ante la que se deben tomar precauciones, capte más atención que la realidad diaria de feminicidios y violencia de género .

María Elena también criticó la propuesta de un senador de Morena para censurar las canciones de reguetón.

"Realmente el virus que ha infestado este país, es esta agresión contra las mujeres. También estaba viendo una propuesta de un senador, se me hizo demasiado absurdo. Creo que sí elegimos a nuestros representantes, deben de dar propuestas realistas" María Elena Ríos. Víctima de ataque con ácido en Oaxaca.

En cuanto al avance de la investigación por el intento de feminicidio, la joven artista dijo que le asusta la impunidad exhibida hasta ahora debido a que jamás consideró que Juan Antonio Vera Carrizal hiciera efectivas sus amenazas y su supuesta influencia entre las autoridades del estado de Oaxaca.

Reveló que el día del ataque con ácido llamó al exdiputado priista y éste sólo contestó con una risa.

"El hijo fue el que vació el ácido. Les pagaron 30 mil pesos. ¿Eso vale mi vida? ¿Se cree dios esta persona? Aprovechándose de sus influencias como él me lo hacía saber? Es un peligro para todas las mujeres" María Elena Ríos. Víctima de ataque con ácido en Oaxaca.

Momento de verse en el espejo, de los más difíciles en recuperación de María Elena Ríos

Sobre el impacto en su vida por el ataque, María Elena agradeció a su familia y organizaciones civiles feministas que se han acercado a acompañar su caso. Dijo que si bien aún le falta tiempo de recuperación, hasta ahora uno de los momentos más difíciles en ese proceso ha sido el momento de enfrentarse a un espejo .