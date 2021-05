Samuel García, del Movimiento Ciudadano, difundió una foto de Adrián de la Garza, del PRI, en el aeropuerto.

En sus redes sociales, García difundió una fotografía en la que se ve a De la Garza dentro del aeropuerto, y le cuestionó:

"¿Por qué huyes del país?" Samuel García

Al candidato del PRI por Nuevo León se le ve portando su cubrebocas, acompañado de otro hombre, en una sala del aeropuerto.

Samuel García, quien no da fecha de la foto que circula, le hace ver a Adrián de la Garza que si no tiene nada qué temer, no tiene porqué salir del país.

"El que nada debe, nada teme" Samuel García

FGR investiga a Samuel García y a Adrián de la Garza

Esta foto la difunde Samuel García, luego de que la FGR abrió investigaciones contra él y Adrián de la Garza por supuestos delitos electorales.

La investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), de la Fiscalía General de la República es contra los candidatos y sus familiares.

Ante la investigación, Samuel García dijo que el día que una autoridad competente lo requiera, se presentaré para aclarar cualquier tema.

El candidato del Movimiento Ciudadano dijo que no tiene nada que ocultar y que no hay ninguna irregularidad en su campaña.

Agregó que tampoco hay anomalías en su vida personal o profesional. "De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas", dijo.