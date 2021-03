Lo de Samuel García, una vacilada de mal gusto

Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano por Nuevo León, ¿en primer lugar? Eso fue una vacilada de mal gusto.

El trago amargo

¡El que se lleva se aguanta! En la política un viejo adagio tiene mayor resultado cuando hay en disputa una gubernatura de la dimensión que constituye Nuevo León. Y es que, sin empacho, comenzaron a atizar en un intercambio de acusaciones y filtraciones de videos que desnudaron las mentiras que son inútiles de defender— porque hay testimonios contundentes— que por principio de cuentas tienen una veracidad irrefutable.

Clara Luz lo negó, pero, en entrevista con Julio Hernández, salió la verdad. La candidata de Morena no solo conoció a Keith Raniere, sino que departió con él una charla de más de 20 minutos entre sonrisas. Entonces, es, en los hechos, un golpe durísimo en las aspiraciones por conquistar Nuevo León. En nuestra columna pasada lo dijimos: el precedente asentará un descenso en las encuestas de intención del voto.

Así pasó, a raíz de eso ha provocado una gran preocupación evidentemente en el equipo estratégico de Clara Luz. La candidata de Morena cayó de acuerdo con algunos estudios de opinión. Era normal que eso sucediera; el trago amargo que vivió luego de ser “sorprendida”, dejó un saldo muy negativo que, seguramente, será su talón de Aquiles de aquí a que termine la campaña.

Y es que lo que hizo quizá pase desapercibido porque en la política el arte de mentir es rutinario, pero, lo hechos que condenan a Keith Raniere, apenas se supo, son indignantes. El tamaño del escándalo puede ir en ascenso y la oposición lograría obtener dividendos en las encuestas de opinión pública. De hecho, lo hizo: Clara Luz atacó y la capacidad de respuesta de la derecha fue infalible.

A los pocos días de haber circulado el video, los medios locales y nacionales replicaron la noticia. No fue cualquier cosa, hasta ahora están lamentando el saldo de esa entrevista.

Por esa razón, las encuestadoras apuraron a tomar el pulso de la sociedad. Eso reafirmó el descenso de Clara Luz, pero de allí a que Samuel García haya crecido tanto, es totalmente absurdo. A diferencia de los candidatos del PRI y del PAN, consideramos que es el que menos oportunidad de ganar tiene. Su propio verdugo ha sido él mismo; tropieza y se equivoca una y otra vez; la dosis de vanidad y de narcisismo no le ayuda mucho.

Como prueba de todo esto, basta con mirar el bochornoso papel de las redes sociales. No da una. Opina y siempre se extralimita en su lingüística; en su narrativa no existe mucho fundamento; ejemplifica hasta cierto punto desfasado en sus comentarios; su personalidad, como ha venido ocurriendo, es la de un Junior de la política. Saltó a los reflectores como una gran promesa, pero, frente a los retos venideros, realmente no hay ninguna oportunidad.

Samuel García, ¿en primer lugar? Eso fue una vacilada de mal gusto. Dada las circunstancias, eso se me hizo complicado no porque no pueda suceder, sino porque es un candidato gris que no conecta con la población. Por eso, no me cuadró para nada la posición que le otorgaron el fin de semana. Es casi imposible que de un momento a otro creciera tanto. De hecho, ha prosperado más el perfil del PRI y del PAN. La elección es de tercios, pero no incluye al abanderado de Movimiento Ciudadano en esos pronósticos.

Notas finales

La elección en Michoacán es interesante. Morena no tiene candidato luego de que el INE decidió retirarle el registro a su abanderado por no cumplir con la norma interna. Fue el caso más sonado igual que el de Félix Salgado Macedonio en Guerrero. Sin embargo, en tierras Purépechas, el maestro Morón puso en serios aprietos al partido guinda, no solo porque desvirtúa su postulación, sino, por razón de lo sucedido, evidentemente se desinfló en demasía. Y es que la noticia se difundió rápido; mientras el hecho se prolongue, uno de los perfiles favoritos para ganar sigue en Ascenso. Cristóbal Arias Solís se estima que crezca aceleradamente; es el actor que más subió y se fortaleció. Entonces, en vísperas de que la campaña inicie, el senador con licencia reunirá más simpatizantes a su causa luego del fracaso y la inoperancia del equipo jurídico de Morena en Michoacán.