La negativa de las autoridades de Nuevo León se debió a que la CURP de la mujer tiene un error, pues según el documento, tiene cuatro años.

Pese a tener más de 100 años y a estar postrada en una cama, la autoridades de Nuevo León le negaron a una mujer la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Se trata de Olalla López Arreaga, quien nació en 1916 y se encuentra postrada en una cama debido a una fractura de cadera.

La negativa de las autoridades de Nuevo León se debió a que la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la mujer tiene un error, pues según el documento, Olalla López tiene cuatro años .

De acuerdo con el nieto de la mujer, Giovanni Conde García, hasta ahora la señora Olalla sigue sin recibir la vacuna contra el Covid-19 por el error en la CURP.

"Es fecha que no vacunan a mi abuela, aparece como una persona de cuatro años por la CURP, pero tiene 104 años”, acusa Giovanni Conde.

El sistema de Nuevo León no tiene capturada a la mujer de 104 años

De acuerdo con el nieto de la mujer de 104 años, las autoridades de Nuevo León cancelaron su cita de vacunación, pues en el registro señala que su fecha de nacimiento es el 14 de diciembre de 2016 cuando en realidad es la misma fecha, pero de 1916.

"Se registró, pero el sistema no la tiene capturada, ella es de 1916 y en la cita de Monterrey la registramos, pero en el CURP aparece 16/12/14, es decir, 14 de diciembre de 1916, y a ellos les aparece del 14 de diciembre del 2016, entonces, hablamos y nos cancelaron", comenta el joven.

El nieto de la mujer lamentó que a pesar de que han explicado a las autoridades de Nuevo León sobre la situación de su abuela, siguen sin aplicarle el fármaco anticovid.

"Nos dicen que nos debemos esperar a nuevas vacunas o instrucciones. Ella no puede caminar porque se quebró la cadera, por su edad ya no se puede operar y soldó mal, y por tal motivo no la podemos mover”, agregó.

Conde García detalló que la explicación que les dan las autoridades es que el sistema no la tiene registrada porque sólo tiene a partir del año 1920 en adelante.

Los familiares de la mujer de 104 años acudieron a registrarla en el parque Tucán; sin embargo, el personal indicó que no recibieron la autorización para realizar el trámite.

“Esta semana volvimos a hablar y nos dijeron que como lo hicimos fuera de tiempo no se pudo registrar", añadió su nieto.