Coronavirus: No permitirán ascenso a pirámides de Teotihuacán durante el Equinoccio de Primavera

La zona arqueológica abrirá en su horario habitual este sábado 21 y domingo 22 de marzo, pero no se realizarán actividades extraordinarias.

México.- El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que persona de esa dependencia no permitirá que visitantes asciendan las Pirámide de Teotihuacán este sábado 21 y domingo 22 de marzo, como parte de las medidas implementadas para reducir el impacto del contagio comunitario de coronavirus Covid-19, previsto para finales de marzo por la autoridad sanitaria federal.

En un comunicado, el INAH informó una serie de medidas a partir de la línea genera de prevención marcada por la autoridad federal, En el caso de la zona arqueológica de Teotihuacán, el sábado 21 y domingo 22 de marzo el espacio cultural abrirá de manera habitual.

No obstante, los eventos y actividades artísticas programados con motivo del Equinoccio de Primavera están cancelados, además de que no se permitirá el ascenso de los visitantes a las estructuras prehispánicas, en particular a las pirámides del Sol y de la Luna.

La zona arqueológica de Chichen Itzá, en Yucatán, permanecerá cerrada desde el 21 de marzo y hasta nuevo aviso.

Los 162 museos de la Red Nacional del INAH, 192 zonas arqueológicas y la zona paleontológica de Rincón Colorado, Coahuila, permanecerán abiertos al público, pero dentro de sus instalaciones se buscará respetar y promover los principios de la Jornada Nacional de Sana Distancia anunciada por el gobierno de México.

Todos los eventos y actividades en Zonas Arqueológicas y Museos agendadas del 23 de marzo al 19 de abril, incluyendo los video mapping y “Experiencias Nocturnas”, serán reprogramadas.

El gobierno federal estima que con las medidas de prevención y contención a seguir en los próximos días, el número de contagios sea controlado y el alcance de la pandemia no impacte de sobremanera en territorio nacional.

Las medidas se revisarán diariamente con la Secretaría de Cultura y estarán sujetas a los lineamientos que emita la Secretaría de Salud (SSa).