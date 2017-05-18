México.-Previo al concierto que de rock y ska que se ofrecerá de manera gratuita el día de mañana en Nezahualcóyotl con motivo del 54 aniversario del municipio, integrantes de Los Caligaris, El Haragán y Cía, Camilo Séptimo y Oveja Negra y Los García, acompañados del alcalde de la localidad, Juan Hugo de la Rosa García, agradecieron la oportunidad de ser partícipes del Festival Neza Ciudad de Todos y aseveraron los asistentes al evento disfrutarán de un espectáculo inolvidable.

En conferencia de prensa, los argentinos Raúl Sencillez, Lautaro Bartoli, Mariano Baigorria y Mauricio Ambrosi afirmaron que para Los Caligaris tener la oportunidad de participar en el aniversario de Ciudad Neza es una gran honor y responsabilidad, por lo que prometieron que harán del evento una verdadera fiesta, al tiempo que reconocieron la voluntad de las autoridades municipales para acercar de manera gratuita eventos de tal magnitud a su población.

De la Rosa García precisó que este jueves 18 de mayo en la Deportiva Municipal Bordo de Xochiaca se estima que se reunirán cerca de 200 mil jóvenes para celebrar con orgullo, al ritmo de los Aterciopelados, Los Caligaris, Camilo Séptimo, El Haragán y Cía, Hazel, Oveja Negra y Los García, entre otros, el 54 aniversario de la fundación del municipio, en lo que será el último concierto masivo del festival Neza Ciudad de Todos 2017.

Por su parte, el cantante y compositor Luis Álvarez expresó que gracias al apoyo del público de Neza “El Haragán y Cía.” pudo dar pasos muy importantes en su carrera, situación por la cual entregarán su corazón en el escenario a manera de agradecimiento, al tiempo que celebró la realización del festival, al cual consideró un convivio multinacional de música de “agasajo”.

En ese sentido, Manuel Mendoza voz y bajista de Camilo Séptimo manifestó que están preparados para compartir su música con la gente y hacer un buen papel a fin de, junto a las otras bandas participantes, hacer del evento un momento mágico para los habitantes de Nezahualcóyotl y ellos mismos, de igual modo Carlos “Tuti” García, cantante de la banda argentina Oveja Negra y Los García dijo estar ansioso por tocar ante un público tan extenso y muy agradecido por la oportunidad de hacerlo.

Para concluir, el presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, garantizó un ambiente familiar y total seguridad durante el evento, motivo por el cual exhortó a ciudadanos, vecinos y público en general a asistir mañana a partir de las 15:00 horas a la Deportiva Bordo de Xochiaca y festejar en grande el cumpleaños número 54 del municipio.