Miguel Ángel Mancera Espinosa anunció cambios en su gabinete y en la Agencia de Gestión Urbana.

Julio Serna asume como Jefe de Gabinete, cargo que se creó para quien se desempeñaba como coordinador general de la Central de Abasto.

En su lugar, Mancera enviará una terna para que el Consejo de Administración del Fideicomiso decida quien ocupará la coordinación general.

Como Jefe de Gabinete, Serna tendrá la responsabilidad de seguir el cumplimiento de todos los acuerdos.

De la Agencia de Gestión Urbana sale Fernando Aboitiz y llega Jaime Slomianski, quien era director General de Servicios Urbanos, mismo que fusionará ambas dependencias.

La fusión supone una pérdida para la Secretaría de Obras y Servicios en cuanto a la recolección de basura y alumbrado público.

El cargo de Jefe de la Oficina de la Jefatura de Gobierno ahora es una Coordinación de Seguimiento de Acuerdos.

Con información de Reforma