A través de un video en Facebook, ‘Lady Tacos de Canasta’ exhibió el momento en que policías de la CDMX le quitan su mercancía y bicicleta, mientras laboraba en el Zócalo capitalino este 20 de agosto.

" Me da pena poner el nombre de México tan alto con su gastronomía y que el gobierno sea un asco ", dijo en entrevista con Telediario apenas minutos después de que los oficiales intentaran detenerla y haber tenido que salir corriendo.

Las imágenes exponen a los policías decomisando la canasta, y a Marven, como es su verdadero nombre, tirando los tacos con tal de que no se puedan llevar nada. No obstante, los agentes proceden a decomisar su bicicleta pese a las súplicas de la vendedora acerca de que es su sistema de transporte y no forma parte de la mercancía.

"Nos tratan peor que delincuentes, como si fuéramos viles rateros. ¡ No estoy robando, estoy tratando de vivir . ¡Ya estoy cansada! No nos dejan trabajar, ¡malditos! Estoy tratando de vivir una vida honrada, pero no se puede. ¡Aquí está mi trabajo pisoteado!", grita en medio del altercado.

No obstante, los policías le contestan que no puede trabajar en esa zona porque incurre en una falta administrativa, y que deberá acompañarlos ante un Juez Cívico. Finalmente las autoridades logran quitarle la bicicleta y la canasta y ella sale corriendo para posteriormente ofrecer una entrevista.