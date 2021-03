"La Reinota" aseguró que no tiene relación alguna con el Partido del Trabajo (PT).

México.- La usuaria de Twitter LilaCizas, mejor conocida como “La Reinota”, se deslindó del Partido del Trabajo (PT), luego de que en redes sociales se compartiera una imagen de ella con el símbolo del partido y una frase alusiva a la lucha de las feministas.

En su cuenta de Twitter, “La Reinota” aclaró que no tiene relación alguna con el PT ni busca crear alguna vínculo con el partido u otros entes políticos.

Holis! Creo que esto es importante‼️Confirmo que no tengo relación con tal partido ni estoy en búsqueda de crear alguna relación con nadie

PD: ya comieron? Tomen agua, hace calorcito ☀️

¿Quién es "La Reinota"

La usuaria de Twitter LicaCizas, “La Reinota” es una joven que participó en las marchas del Día Internacional de la Mujer (8M) en la Ciudad de México, el pasado 8 de marzo de 2021.

“La Reinota” se viralizó en redes sociales por un video donde se le ve tomando una bomba de gas que lanzaron policías de la Ciudad de México para reprimir las marchas del Día de la Mujer . La joven tomó el artefacto y lo regreso a la valla de los agentes, ante el clamor de las mujeres que participaban en la marcha.

La bomba provocó que las mujeres que participaban en las protestas se dispersaran del sitio donde fue lanzada, en la plancha del Zócalo, para salvaguardar su integridad. Sin embargo, “ La Reinota” corrió hacia el objeto y lo regresó a quienes lo lanzaron.

Después de la viralización del video, “La Reinota” agradeció las muestras de apoyo de las internautas.