"El gobierno CDMX informa": Reciben SMS que alerta por coronavirus

Algunas personas en la CDMX han recibido el SMS del número 515 15

México.- Varios usuarios han recibido un mensaje SMS este jueves 10 de diciembre atribuido al gobierno de la CDMX que alerta por el incremento de casos del coronavirus y pide suspender algunas actividades, pero no todos en la capital del país lo han recibido.

En el mensaje SMS se hace un llamado a no salir de casa, usar cubrebocas y no hacer fiestas. Sin embargo, se desconoce si el mensaje fue enviado por el gobierno de la CDMX, toda vez que no toda la población en la capital del país ha recibido la alerta.

El número del que se envía (515 15) se parece al habilitado por la administración de Claudia Sheinbaum en la CDMX para el envío de información relacionada con la pandemia. Este es 51515 , es decir, numeración continua sin espacios.

El SMS recibido por algunos usuarios, entre ellos periodistas, se atribuye al número 515 15 y dice lo siguiente:

"El Gobierno CDMX informa: Estamos en Alerta por Covid-19. Es URGENTE que sólo salgas lo necesario y siempre con cubrebocas y sana distancia. No hagas fiestas" SMS atribuido a CDMX

Critican SMS de alerta sin saber si es de CDMX

A pesar de que no está claro quién es el responsable del envío del SMS, el periodista Pascal Beltrán preguntó:

"¿Qué habrá pasado con 'ya vamos saliendo', 'ya domamos la pandemia', 'ya se ve la luz al final del túnel'...?" Pascal Beltrán

SMS del gobierno capitalino esta mañana.



¿Qué habrá pasado con "ya vamos saliendo", "ya domamos la pandemia", "ya se ve la luz al final del túnel"...? pic.twitter.com/wxXW3gPc9Z — Pascal BeltrandelRio (@beltrandelrio) December 10, 2020

La mañana de este jueves 10 de diciembre, la periodista Azucena Uresti informó en su cuenta de Twitter sobre el SMS que circula y que es atribuido al gobierno de la CDMX.

De acuerdo con la comunicadora, no hay duda, "estamos en alerta máxima" por el coronavirus y previó que las próximas semanas serán las más duras, por lo que pidió "hacer lo necesario para mantenernos bien y sobrevivir".

Ese dato ha comenzado a levantar críticas en las redes sociales, donde algunos de los usuarios reclaman al Gobierno por no decretar ya el semáforo rojo del Covid-19.

No se atrevieron a regresar al semáforo 🚦 rojo

No hay ninguna estrategia de Movilidad

El comercio ambulante sin restricciones

Estamos en Rojo,las cifras ahí están.

Ahora Claudia tiene de vocero al presidente.

Buenos días señor 🌞 — Adrián Garfias (@GarfiasAd) December 10, 2020

jajajajajajajaja



Estamos en alerta Ultra High Sec Plus DEFCON-1 del semáforo color naranja tono emergencia máxima... pero de pasar a rojo ni hablamos ¿cierto? — JPLP (@JPLP74036677) December 10, 2020

Otro usuario hace notar que pese a que también le llegó el SMS sobre la alerta por el Covid-19, no observa restricciones a la movilidad, uso obligatorio de cubrebocas, cierre de negocios o plazas comerciales en la CDMX.

A mí me llegó el mismo sms pero no hay restricciones a la movilidad,uso obligatorio de cubrebocas,cierre de negocios o plazas comerciales así no se puede — IRonpoet™ (@MAZING3rz) December 10, 2020

Un usuario de Twitter dice estar de acuerdo Azucena Uresti, en cuanto a que el frenar el avance del coronavirus Covid-19 debe de hacerse una labor en conjunto.

Otros internautas consideran que ante la alerta por el Covid-19, debería haber mano dura por parte del gobierno de la CDMX hacia los mexicanos para detener el avance en los casos de la enfermedad.

Hasta el momento, el gobierno de la CDMX no ha informado si el SMS que algunos usuarios recibieron fue emitido por ellos.