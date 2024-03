Un periodista argentino de nombre Tomi Munaretto se ha vuelto viral y su video ya ha llegado a muchas partes del mundo por molestarse en vivo debido a que le pidieron que le diera dinero a una chica que cantó en la estación de tren mientras hacían un enlace.

El motivo de la molestia fue porque la realidad es que él también estaba trabajando bajo pésimas condiciones laborales, dada la situación económica de Argentina.

Al periodista le pidieron que diera dinero a la cantante, pero él se molestó no solo porque no le alcanzaba su sueldo para cubrir sus gastos, sino también por lo bajo que le pagaban la hora extra, no tener vacaciones, ni aguinaldo, ni seguridad social.

El periodista Tomi Munaretto dijo que no es el único, pues en el canal Crónica TV la mayoría trabajan en esas condiciones.

Mientras hacía el enlace en vivo, desde el estudio de Crónica TV, el presentador Carlos Stroker le pidió que diera dinero y al molestarse quiso parar la situación rápidamente.

-Carlos Stroker: Tomi, gana seis lucas por día... vos también aportá porque cantó algo.

-Tomi Munaretto: ¿Quién te dice que aporte, la producción?... mil 715 la hora extra, no me alcanza, no puedo aportar... estoy en negros, no tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social, 117 mil pesos de la obra social... ¿Cómo hago si no me alcanza?

-Carlos Stroker: Pará, Tomi, pará.

-Tomi Munaretto. ¿Cuánto cobrás vos? porque a mi no me alcanza