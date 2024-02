Los bienes son para remediar los males, dice el conocido refrán, al cual se adscribió la expareja de un campeón del mundo con Argentina, pues puso a la venta la medalla que les dieron a los monarcas mundiales para pagar su renta.

No solo eso, pues además de vender la preciada e histórica medalla de campeón del mundo, la mujer en cuestión también colocó en el mercado varias playeras de su exesposo.

La medalla y las camisetas pertenecían a Exequiel Palacios, jugador que salió campeón del mundo con la Selección de Argentina en el pasado Mundial de Qatar 2022.

Debido a que Yésica Frías, nombre de le expareja de Exequiel Palacios, se encuentra en las últimas, decidió vender la medalla que le otorgó la FIFA a los jugadores que fueron campeones del mundo en Qatar 2022.

Yésica Frías ofrece medalla de campeón del mundo de Ezequiel Palacios

Yésica Frías, expareja de Exequiel Palacions, actual jugador del Bayer Leverkusen, explicó que durante el tiempo que estuvo casada con el futbolista dejó de lado su carrera laboral para dedicarse únicamente a las labores domésticas.

Es por ello que ahora que Exequiel Palacios ya no es su pareja, Yésica Frías está retomando el ámbito profesional, aunque no le ha sido fácil, razón por la cual venderá los preciados artículos, entre los que se hallan la medalla de campeón de Qatar 2022 y varias playeras.

“Voy a subastar todo para pagar la casa y a la vez estoy trabajando en redes. Voy a vender todas las camisetas y la medalla del campeón del mundo para pagar el apartamento. Yo trato de trabajar, pero estuve cuatro años al lado de él”, dijo para el programa Socios del Espectáculo.

Según Yésica Frías, Exequiel Palacios se negó a continuar pagando el departamento donde cohabitaban debido a que no sabía si finalmente él se lo quedaría como patrimonio.

“Me dijo que no lo iba a terminar de pagar porque no sabía si le iba a quedar a él o no. Y yo sólo le estoy pidiendo lo que me corresponde, lo que hicimos juntos, y que me firme el divorcio”.

Yésica Frías lanza dura amenaza a Exequiel Palacios y la Selección Argentina

En la misma entrevista, Yésica Frías lanzó una dura amenaza contra Exequiel Palacios, campeón del mundo, la cual también tocó a la Selección de Argentina, y es que, dijo, a todas las partes le conviene que ella no hable de más.

“Vendería lo más importante que tiene como jugador de fútbol para saldar la deuda. Hay cosas que no quiero dejar, porque son cosas que hicimos juntos, pero si toca, toca. Porque yo tengo que tener mi techo. A él le conviene que yo me calle. Hay cosas que sé de la Selección que no dije”, aseguró.

Finalmente, en sus redes sociales, Yésica Frías, exesposa de Exequiel Palacios, compartió que ya fueron vendidas una camiseta y la medalla de campeón del mundo.

“El comprador de la primera camiseta. Una cuota menos”, escribió la expareja del mediocampista argentino.