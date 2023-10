Un grupo de militantes de Hamás llegó en paracaídas a un festival de música en Israel y atacó a los asistentes del evento; se reportan más de 250 muertos por este ataque en el que algunas personas fueron tomadas como rehenes.

Debido al conflicto entre Israel y Hamás se han registrado más de mil muertos; cerca de 600 personas en Israel y 2 mil 048 heridos en Israel y más de 400 personas y 2 mil heridos de Palestina en la zona de la Franja de Gaza.

Por un lado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China emitió un comunicado en el que pidió el “fin inmediato de las hostilidades” en Israel.

“La comunidad internacional debe actuar con más urgencia, aumentar su aportación a la cuestión palestina, facilitar la pronta reanudación de las negociaciones de paz entre Palestina e Israel y encontrar una forma de lograr una paz duradera”. Ministerio de Asuntos Exteriores de China

Mientras que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, sostuvo una llamada con el presidente de Palestina, Mahmud Abás, con el objetivo de condenar los ataques en Israel.

“Hablé con Abás, presidente de la Autoridad Nacional Palestina, sobre los ataques terroristas contra Israel. Insté a todos los líderes de la región a condenar estos atroces actos de terrorismo”. Antony Blinken

Mexicanos son tomados como rehenes por Hamás ante guerra con Israel (AFP)

VIDEO: Hamás ataca festival de música en Israel y deja 260 muertos

En medio del conflicto entre Hamás e Israel, la organización yihadista atacó un festival de música; “tengo muchos amigos que se perdieron en el bosque durante muchas horas y les dispararon como si fuera un campo de tiro”, dijo un asistente.

El ataque de Hamás se dio durante la madrugada del 8 de octubre de 2023 en el Festival Nova, un festival de música electrónica que se llevó a cabo en una zona rural de cultivo cercana a la frontera entre Gaza e Israel.

La cifra de 250 muertos en el Festival Nova fue confirmada para algunos medios de Israel por un vocero de la organización ZAKA, encargada de recuperar restos humanos a causa de ataques y otro tipo de desastres.

“Ni siquiera teníamos ningún lugar donde escondernos porque estábamos en un espacio abierto”, contó Tal Gibly, uno de los asistentes al festival de música, “todos entraron en pánico y comenzaron a tomar sus cosas”, dijo.

VIDEO: “No me mates”, pide joven de Israel a Hamás

El ataque de Hamás en el Festival Nova de Israel fue registrado por más de un video, uno de ellos mostró el caso de una joven, identificada como Noa Argamani, quien fue secuestrada en la zona donde se realizó el evento.

“¡No me mates! No, no, no”, pidió la joven a los integrantes de la organización yihadista, quien fue subida por la fuerza a una motocicleta en la que dos sujetos impidieron que descendiera de la misma y lograra escapar.

En el video también se aprecia a un joven tomado como rehén sin oponer la misma resistencia que Noa Argamani, quien fue tomado por ambos brazos y acompañado por un grupo de sujetos para evitar que escapara.