Una taquería en San Diego, Estados Unidos, ofrece hasta 80 mil pesos al mes, pero “nadie quiere trabajar”. Así lo informó la gerente del sitio.

De acuerdo con la mujer, la taquería ofrece muy buen sueldo y otras condiciones, pero las vacantes continúan disponible, pues no hay taqueros .

“El horario regular que tiene un taquero con nosotros es de alrededor de 50 horas por semana” Gerente de la taquería.

Esto tiene como consecuencia que la taquería no pueda abrir toda la semana debido a la falta de personal, y ni por los mil dólares (21 mil pesos) que se ofrecen a la semana.

Pero eso no es todo, pues otra de sus sucursales no ha podido reanudar actividades ya que no han logrado reclutar al número de taqueros que necesitan.

Crisis en taquerías de San Diego; no hay taqueros

Una taquería en California, Estados Unidos, dio a conocer que los locales ubicados en San Diego enfrentan una crisis debido a que no hay taqueros.

Esto, a pesar del atractivo sueldo que la empresa nacida en Tijuana hace 50 años, ofrece: 80 mil pesos al mes. Una de las razones podría ser la pandemia de Covid-19 .

“Ahora con la crisis de la pandemia se agudizó nuestro problema. Hay gente que se enfermó, no viene gente a aplicar y estamos teniendo dificultades para contratar personal” Nora González, administradora de la taquería.

A raíz de ello, la mano de obra para una taquería no es muy fácil de conseguir, ya que se requiere el manejo adecuado del cuchillo.

La buena noticia es que la crisis orilló a la taquería a contratar a personas con poca experiencia, pero muchas ganas de trabajar

“Creemos que es cuestión de tiempo y que en los próximos meses estaremos recibiendo las solicitudes” Ricardo Celsi, taquero.

Además, la taquería se ofrece a capacitar a los interesados, aunque sobre otorgar visas no se pronunció. Y este es otro problema que enfrenta San Diego.

Desde hace más de un mes, varios establecimientos de comida rápida han tenido que lidiar con reducción de personal, por lo que los sectores público y privado comenzaron a ofrecer mayores incentivos.