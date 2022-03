Al menos 10 incendios fueron reportados en el parque Central Park de Estados Unidos. De acuerdo con fuentes del estado, estos fueron provocados.

De acuerdo con Telemundo, los incendios iniciaron en North Woods, el lugar más boscoso y el cual es un punto donde se realizan diversas actividades como la observación de aves.

Por su parte, el Departamento de Policía de New York dijo ya estar trabajando para apagar los incendios que, según comentan, comenzaron a las 14:00 horas del día de hoy.

Policía de Nueva York reporta que incendios en Central Park han sido extinguidos

Hace unos momentos, el Departamento de Policía de Nueva York informó que los incendios en el parque Central Park han sido extinguidos.

De acuerdo con la dependencia de justicia, los siniestros se encontraron en áreas de arbustos de North Woods, sitio en el cual expresaron había un incendio más grande que los demás, el cual también fue controlado.

Expresaron, además, que no hay lesionados por el fuego.

Policía de Nueva York investiga si incendios no están relacionados

El Departamento de Policía de New York también informó que investiga si los incendios no están relacionados. Lo anterior porque la dependencia de justicia menciona que hubo otro siniestro en Central Park alrededor de las 07:00 a.m.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre sería el causante del fuego en la mañana; sin embargo, aún no se ha hecho pública ninguna descripción.