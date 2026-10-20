Jun Maeda (escrito en japonés como 麻枝 准) es un artista japonés que se desempeña como: guionista, novelista, artista de anime, compositor musical y letrista, por lo que te damos detalles de quién es.

¿Quién es Jun Maeda?

Jun Maeda, nacido en la prefectura de Mie, Japón, es considerado una figura importante de las novelas visuales japonesas, especialmente por sus historias que combinan romance, amistad, pérdida y elementos sobrenaturales.

Sus obras suelen explorar vínculos emocionales profundos y situaciones dramáticas que han marcado a varias generaciones de aficionados al anime y los videojuegos.

Es cofundador de la marca de novelas visuales Key (bajo Visual Arts) y se le considera pionero del género nakige o juegos que hacen llorar debido a sus historias profundamente emotivas sobre la familia, el destino y los lazos humanos; también es el creador principal de obras icónicas como:

Kanon

Air

Clannad

Little Busters!

Angel Beats!

Charlotte

Summer Pockets

Heaven Burns Red

Jun Maeda, artista japonés (Especial )

¿Qué edad tiene Jun Maeda?

Jun Maeda nació el 3 de enero de 1975, por lo que actualmente tiene 51 años.

¿Jun Maeda tiene pareja?

Jun Maeda mantiene su vida privada muy reservada y no se conoce que tenga pareja ni que haya estado casado. A lo largo de los años ha compartido detalles sobre sus problemas de salud y vida personal a través de sus redes sociales o notas de blog, pero no se registra una relación sentimental ni estado civil público.

Además, según declaraciones públicas y perfiles incluyendo NamuWiki, Jun Maeda es soltero y ha dicho en entrevistas que no tiene interés en el noviazgo ni en el matrimonio, por lo que se describe como célibe.

Jun Maeda, artista japonés (Especial )

¿Qué signo es Jun Maeda?

Jun Maeda es Capricornio, de acuerdo con el zodiaco occidental, ya que nació el 3 de enero, fecha que corresponde a este signo.

En la astrología popular, Capricornio se asocia con la disciplina, la perseverancia y la ambición.

¿Jun Maeda tiene hijos?

No se le conocen hijos, y hasta donde se sabe, Jun Maeda vive solo y ha mencionado que no tiene familia ni mascotas en casa.

Jun Maeda, artista japonés (Especial )

¿Qué estudió Jun Maeda?

Jun Maeda estudió Psicología en la Universidad de Chukyo en Japón, graduándose de la facultad de psicología antes de incorporarse a la industria de los videojuegos.

Antes se sabe que Jun Maeda cursó el instituto Mie High School.

Durante su juventud, Jun Maeda también comenzó a escribir historias y letras de canciones, y su interés por la literatura fantástica y la composición musical influyó en el estilo narrativo que posteriormente desarrollaría en las novelas visuales y las series de anime.

Jun Maeda, artista japonés (Especial )

¿En qué trabajó Jun Maeda?

Jun Maeda es guionista, escritor de novelas visuales, letrista y compositor musical, y como se dijo anteriormente, es uno de los cofundadores de Key, marca japonesa de novelas visuales perteneciente a Visual Arts.

Su trabajo se caracteriza por combinar narrativas emotivas con música y personajes que atraviesan situaciones difíciles; por lo que la trayectoria de Jun Maeda queda de la siguiente manera:

1997: Scoop.

1997-1998: Tactics (Nexton), donde trabajó en Moon. y One: Kagayaku Kisetsu e (guion y música) y Comenzó trabajando como guionista y compositor en la desarrolladora de estas novelas visuales Tactics, donde participó en títulos como Moon.y One: Kagayaku Kisetsu e.

Desde 1998: Cofundador y figura central de Key (Visual Arts). Allí ha sido el principal guionista, compositor y letrista de la mayoría de sus títulos. Escribió y diseñó las historias de algunos de los juegos más influyentes de la industria, entre ellos Kanon, AIR, CLANNAD y Little Busters!

Creó las historias originales y escribió los guiones de series de anime de gran éxito como Angel Beats! (2010), Charlotte (2015) y Kamisama ni Narta Hi (The Day I Became a God, 2020).

Actualmente es director ejecutivo de Visual Arts (desde 2023) y sigue involucrado en proyectos como Heaven Burns Red. También ha escrito mangas (como Hibiki no Mahou) y guiones de anime.

No solo escribe historias, sino que compone gran parte de la banda sonora y escribe las letras de los temas principales y de apertura/cierre de la mayoría de sus obras como el tema de apertura de Angel Beats!, My Soul, Your Beats!, o la Dango Daikazoku de CLANNAD.

En años recientes conceptualizó, escribió y compuso la música para el popular videojuego de rol para dispositivos móviles Heaven Burns Red.

Jun Maeda, artista japonés (Especial )

Entre sus proyectos más destacados se encuentran:

CLANNAD (2004): participó como guionista de esta novela visual centrada en las relaciones familiares, el amor y las dificultades de la vida. Su adaptación al anime amplió su reconocimiento internacional.

Angel Beats! (2010): fue creador del concepto original, guionista y compositor musical de esta serie que combina comedia, acción, fantasía y reflexiones sobre la vida y la muerte.

Kanon (1999) y AIR (2000): trabajó en los guiones y la música de estas novelas visuales que contribuyeron a definir el estilo dramático de Key.

Little Busters! (2007): participó en el desarrollo narrativo y musical de esta novela visual sobre la amistad y el crecimiento personal.

Charlotte (2015): creó la historia original y participó en el guion y la música de esta serie de anime.

The Day I Became a God (2020): desarrolló la historia original de este anime dramático.

Heaven Burns Red (2022): ha trabajado en el guion principal y la composición musical de este videojuego de rol para dispositivos móviles.

Jun Maeda, artista japonés (Especial )

El pasado lunes 19 de octubre, Visual Arts anunció que Jun Maeda fue diagnosticado con cáncer de faringe y optó por cuidados paliativos en lugar de tratamiento activo, dedicando su energía a seguir trabajando.

La empresa también informó que Jun Maeda había completado las principales partes de la historia que tenía a su cargo para el capítulo 6 de Heaven Burns Red, además de las letras y la composición de determinadas canciones. Su participación en futuros proyectos dependerá de la evolución de su estado de salud.