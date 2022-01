Robert Durst, multimillonario condenado por matar a su amiga, muere en prisión

Robert Durst, el multimillonario de Estados Unidos que fue condenado por matar a su amiga hace 22 años, muere en prisión.

Así lo dio a conocer uno de los abogados del propio Robert Durst, quien comunicó que el multimillonario acusado de matar a su amiga Susan Berman murió hoy lunes 10 de enero.

De acuerdo con lo reportado el abogado Chip Lewis, el multimillonario de 78 años murió mientras se encontraba en prisión por “causas naturales”.

El defensor explicó que la muerte de Robert Durst murió a causa de la larga lista de problemas médicos que sufría y por lo cuales se presentaron peticiones ante el tribunal durante los últimos 2 años.

Robert Durst fue acusado de matar a su esposa y su amiga Susan Berman

Robert Durst fue acusado y encontrado culpable de matar a su amiga Susan Berman, a quien le dio un disparo en la cabeza en el año 2000.

Las autoridades encargadas del caso reportaron que el móvil del asesinato cometido, por Robert Durst, fue evitar que Susan Berman declarar en su contra por el homicidio de su esposa, Kathleen Durst.

Durante el proceso penal en su contra, Robert Durst negó haber cometido los asesinatos, sin embargo fue inculpado en Nueva York en octubre, poco después de su condena a cadena perpetua en California.

El multimillonario estadounidense fue detenido en marzo de 2015, poco antes de que se emitiera el último episodio de un documental biográfico en HBO titulado “The Jinx”.

Robert Durst fue acusado de matar y descuartizar a un vecino

La serie documental en cuestión, retrató otro episodio sangriento de su vida: el asesinato de uno de sus vecinos, a quien descuartizó y tiró al mar.

Pese a las evidencias, Robert Durst fue absuelto del crimen gracias a un ejército de abogados prestigiosos que invocaron una forma de autodefensa, un disparo accidental y actos cometidos bajo efectos del alcohol.

En el documental, el propio Robert Durst habría confesado su responsabilidad, pues murmuró para sí mismo en un baño: “¿Qué hice? Los maté a todos, evidentemente”.

No obstante, más tarde argumentó que estaba drogado durante el rodaje del documental y que sus palabras no tenían ningún significado en particular.