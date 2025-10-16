Aunque la tragedia del submarino Titán ocurrió en 2023, un nuevo informe indica que la embarcación ya presentaba daños previos a su hundimiento.

El submarino, que implosionó cerca del naufragio del Titanic en el Océano Atlántico, dejó cinco pasajeros muertos, y el informe apunta a que las fallas estructurales pudieron haber contribuido al desastre.

¿Qué revela el informe del submarino Titán que se hundió en 2023?

5 pasajeros murieron en 2023 tras viajar en el submarino Titán, el cual implosionó en el Oceáno Atlántico cerca del hundimiento del barco Titanic.

Sin embargo, un nuevo informe de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTBS) revela que el submarino Titán sufrió daños en su estructura durante inmersiones anteriores.

Así se ven los restos del submarino desaparecido Titán (AllisonKingVOCM / Twitter)

Además se revela que el submarino Titán fue construido mediante procesos de ingeniería defectuosas que no cumplía con los estándares de seguridad, las cuales finalmente lo llevaron a su implosión.

Esta implosión del submarino Titán ocurrió en 2023, en el Oceáno Atlántico Norte cerca de donde se hundió el barco Titanic, dejando sin vida a los 5 tripulantes que iban a bordo.

También este informe de la NTBS reveló que el OceanGate, operador del submarino Titán, no lo probó de manera adecuada no conocía su resistencia ni duración.

Este informe se centra en cómo falló el casco de fibra de carbono del submarino Titán físicamente, agregando nuevos recomendada iones de seguridad.

“Descubrimos que el recipiente a presión del Titán probablemente sufrió daños tras emerger al final de la inmersión 80, en forma de una o más delaminaciones, lo que debilitó el recipiente a presión”. Informe de la NTBS

La delaminación significa que las capas de material del submarino Titán, comenzaron a desprenderse dentro del casco de fibra de carbono.

Estas delaminaciones se deterioraron entre la inmersión 80 y la 88, su última inmersión, lo cual provocó una falla local por pandeo que provocó la implosión.

También se descubrió que, tras la inmersión 82, el submarino Titán sufrió daños adicionales de origen desconocido que lo deterioraron y debilitaron más.

“Determinamos que la causa probable de la falla e implosión del casco fue el inadecuado proceso de ingeniería de OceanGate, que no logró establecer la resistencia y durabilidad reales del recipiente a presión Titan, lo que provocó que la compañía operara un recipiente de compuesto de fibra de carbono que sufrió daños por delaminación, lo que resultó en daños en la estructura interna que posteriormente provocaron una falla local por pandeo del recipiente a presión” Informe de la NTBS