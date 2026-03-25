Te contamos quién fue Fulton John Sheen, arzobispo y católico más influyente de Estados Unidos.

Dentro del catolicismo en los Estados Unidos, uno de los nombres más emblemático es el de Fulton John Sheen.

¿Quién fue Fulton John Sheen?

Fulton John Sheen fue un sacerdote, teólogo, escritor, arzobispo y comunicador estadounidense de la Iglesia Católica.

A Fulton John Sheen se le recuerda por predicar el Evangelio mediante radio, prensa y televisión. Su apodo era el “Micrófono de Dios”.

Fulton John Sheen (Especial)

¿Cuántos años tenía fue Fulton John Sheen?

Al momento de su muerte, el arzobispo Fulton John Sheen tenía 84 años de edad. Nació el 8 de mayo de 1895 en El Paso, Estados Unidos.

¿Quién era la esposa de Fulton John Sheen?

El arzobispo y católico Fulton John Sheen no tuvo esposa. Se dedicó al celibato luego de ser ordenado en el año 1919.

¿Qué signo zodiacal era Fulton John Sheen?

Por su fecha de nacimiento, Fulton John Sheen pertenecía al signo zodiacal Tauro.

¿Cuántos hijos tuvo Fulton John Sheen?

Fulton John Sheen no tuvo hijos.

Fulton John Sheen (Especial)

¿Qué estudió Fulton John Sheen?

El arzobispo Fulton John Sheen cursó estudios en:

Seminario de San Pablo para ser ordenado sacerdote

Licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Católica de América

Doctorado en filosofía por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica

Doctorado en Teología Sagrada por la Pontificia Universidad de Santo Tomás de Aquino en Roma

¿En qué trabajó Fulton John Sheen?

Desde muy joven, Fulton John Sheen tomó la decisión de servir a la iglesia católica.

El 20 de septiembre de 1919 consiguió la ordenación sacerdotal para la Diócesis de Peoria.

Fulton John Sheen recibió una cátedra en la Universidad Católica de América en Washington, la cual ocuparía durante 25 años.

Entre las décadas de 1930 a 1940, Fulton John Sheen fue presentador de “The Catolic Hour”, en la NBC Radio de Nueva York.

En 1950, Fulton John Sheen sería nombrado director de la Sociedad para la Propagación de la Fe en Nueva York.

Un año después, obtendría el cargo de obispo auxiliar de Nueva York y sería ordenado en Roma.

De 1952 a 1957, Fulton John Sheen predicaría la palabra mediante el programa de televisión “Life Is Worth Living” cuya audiencia era de 30 millones de personas.

Por su programa The Fulton Sheen sería ganador de dos premios Emmy.

Fulton John Sheen también sería Obispo de Rochester de 1966 a 1969 y Arzobismpo titular de Neoportus de 1969 hasta 1979.

El arzobispo Fulton John Sheen murió el 9 de diciembre de 1979 en Nueva York, Estados Unidos, a causa de una cardiopatía.

Fulton John Sheen (Especial)

Fulton John Sheen será beatificado en ceremonia presidida por el cardenal Luis Antonio G. Tagle

El Dicasterio para las Causas de los Santos anunció que Fulton John Sheen será beatificado el 24 de septiembre 2026 en St. Louis, Missouri, Estados Unidos.

La ceremonia de beatificación estará presidida por el Cardenal Luis Antonio G. Tagle en The Dome at America’s Center.

Cabe destacar que la causa de canonización de Fulton John Sheen se abrió en 2002 bajo el liderazgo de la Diócesis de Peoria

Hacia junio de 2012, el Papa Benedicto XVI lo declaró Venerable.

Para el 6 de marzo de 2014, el consejo de expertos que asesoraba a la entonces Congregación para las Causas de los Santos aprobó por unanimidad un milagro atribuido a Sheen

De acuerdo con el testimonio, un bebé que nació sin signos vitales sobrevivió gracias a que John Fulton Sheen intervino.

El Papa Francisco aprobó el milagro atribuido a Sheen el 5 de julio de 2019 e incluso se tenía prevista su beatificación en ese año.

No obstante, hubo oposición tras señalamientos sobre la supuesta designación de Fulton John Sheen de un sacerdote acusado de conducta sexual inapropiada.

De cualquier manera, Fulton John Sheen fue exonerado tras una exhaustiva investigación, donde se apuntó que el arzobispo no designó a dicho sacerdote.