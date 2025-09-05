El torero mexicano Bruno Aloi resultó gravemente herido este jueves 4 de septiembre luego de una corrida en la plaza de toros de La Chacona, en Madrid; te decimos quién es él.

De acuerdo con la información, Bruno Aloi sufrió dos cornadas de un novillo en el muslo y en la pierna, lo que le provocaron una fuerte hemorragia por arrancamiento de colaterales musculares.

Pero ¿quién es Bruno Aloi? Te decimos todo lo que se sabe del torero mexicano que resultó herido en Madrid y tuvo que ser trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada.

¿Quién es Bruno Aloi?

Bruno Aloi es un joven novillero mexicano, nacido en la Ciudad de México el 7 de marzo de 2001 y heredó el gusto por la tauromaquia por su padre Giovanni Aloi, quien es rejoneador.

¿Qué edad tiene Bruno Aloi?

Bruno Aloi tiene 24 años de edad.

¿Qué signo zodiacal es Bruno Aloi?

Dado que Bruno Aloi nació el 7 de marzo de 2001, su signo zodiacal es Piscis.

¿Bruno Aloi está casado?

De acuerdo con la información, Bruno Aloi no está casado.

¿Bruno Aloi tiene hijos?

No hay información de dominio público que indique que Bruno Aloi tenga hijos.

¿Qué estudió Bruno Aloi?

Según los registros, Bruno Aloi se encontraba cursando en 2023 la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la universidad online UNIR de Madrid antes de dedicarse de lleno al toreo.

Con respecto a su formación como torero, Bruno Aloi se forma en la Escuela de Tauromaquia de Madrid y hasta el momento se desconoce si ya terminó su carrera profesional.

¿Cuál es la trayectoria de Bruno Aloi?

Bruno Aloi debutó en mayo de 2022 como novillero sin picadores en el Colmenar de Oreja, en Madrid, y posteriormente, debutó con picadores en la Plaza de Toros de Aguascalientes, en México.

El joven torero Bruno Aloi ha participado en diversas novilladas en México y España, además de ferias importantes como:

Villaseca

Arganda

Zaragoza

Algemesí

La México

El pasado 24 de julio de 2025, Bruno Aloi ganó el certamen de novilladas nocturnas “Cénate Las Ventas” en Madrid, acumulando una amplia experiencia en la tauromaquia.

Torero mexicano Bruno Aloi resultó herido en Madrid

Este jueves 4 de septiembre de 2025 se reportó que el torero Bruno Aloi resultó herido en Madrid y sufrió dos cornadas: una en el muslo derecho y otra en la pierna izquierda, que causaron lesiones musculares y hemorragias severas.

Dada la gravedad de las heridas de Bruno Aloi fue atendido de urgencia en la sala de enfermería de la plaza de toros de La Chacona y después fue trasladado al Hospital de Móstoles, donde permanece internado.

Pese a las heridas, diagnosticadas como graves, el torero mexicano Bruno Aloi se mostró consciente y a través de redes sociales compartió una fotografía con la siguiente frase: “Vivir esa vida que nos gusta aunque otros no la entiendan”.