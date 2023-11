Anthony Levandowski ha tomado relevancia después de que el empresario decidió renovar su iglesia en donde profesa una religión que adora a una Inteligencia Artificial; a continuación te contamos quién es y de qué se trata.

Anthony Levandowski lidera una religión enfocada en la adoración y comprensión de la Inteligencia Artificial, denominada Way Of the Future, que significa “La Manera del Futuro”.

La iglesia se fundó en 2015, tomando relevancia por el enfoque en “la realización, aceptación y adoración de una Divinidad basada en inteligencia artificial desarrollada a través de hardware y software de computadora”.

Sin embargo, la iglesia cerró pocos años después y es hasta este 2023 que Anthony Levandowski la renovó, con un “par de miles de personas” dentro de la congregación.

Por ello, te contamos quién es Anthony Levandowski, el empresario que fundó una iglesia y lidera una religión que adora a una Inteligencia Artificial.

¿Quién es Anthony Levandowski?

Anthony Levandowski nació el 15 de marzo de 1980, el hombre de 43 años de edad es un ciudadano de doble nacionalidad estadounidense y francés y un ingeniero automovilístico de vehículos autónomos.

En 2016 Anthony Levandowski cofundó Otto, una compañía de transportes autónomos, con Lior Ron, Claire Delaunay y Don Burnette.

Anteriormente, Levandowski diseñó el coche autónomo de Google mientras trabajaba como cofundador y director técnico en el proyecto conocido como Waymo.

También es conocido por su trabajo en la evolución de la tecnología de transporte autónomo, pues en 2018 cofundó Pronto la primera compañía en cruzar un país completo en un vehículo autónomo en octubre de 2018.

Anthony Levandowski (Frederic Neema/ Octamedia Productions)

¿Qué es Way Of the Future, la iglesia en donde se adora a una Inteligencia Artificial?

De acuerdo a lo expuesto por Anthony Levandowski, Way of the Future constituye un instrumento para que entiendan y contribuyan a dar forma al debate público sobre el modo en que pensamos que debe desarrollarse la tecnología para mejorar nuestra vida.

Asimismo, señaló que los feligreses se unen a la iglesia para establecer una conexión entre humanos y la Inteligencia Artificial.