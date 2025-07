Terry Long, ex jugador de la NFL, fue mencionado en la carta que dejó Shane Tamura, el autor del tiroteo en Manhattan, Nueva York, del pasado lunes 28 de julio; te decimos quién era él.

De acuerdo con la información, Shane Tamura murió por una herida de bala aparentemente autoinfligida y al revisar sus bolsillos, el autor del tiroteo en Manhattan llevaba una carta.

Pero ¿quién es Terry Long? Te decimos todo lo que sabemos del ex jugador de la NFL que fue mencionado en la carta de Shane Tamura, el autor del tiroteo en Manhattan, Nueva York.

Terry Long era un jugador profesional de la NFL, jugó ocho temporadas con los Pittsburgh Steelers desde 1984 y murió en junio de 2005 luego de ingerir una botella de anticongelante.

El nombre del ex jugador de la NFL volvió a relucir en los medios de comunicación luego de que se diera a conocer que fue nombrado en la carta que dejó el autor del tiroteo en Manhattan.

Terry Long tenía 45 años de edad cuando murió.

Terry Long nació el 21 de julio de 1959, por lo que su signo zodiacal es Cáncer.

Terry Long estaba casado con Ida Long.

Hasta donde consta en la información pública disponible, Terry Long tuvo dos hijos.

El ex jugador de la NFL, Terry Long, estudió en East Carolina University, donde practicó fútbol americano universitario antes de ser seleccionado por los Pittsburgh Steelers en 1984.

Se desconoce la licenciatura que estudió Terry Long, pues su formación fue principalmente orientada al deporte, aunque se sabe que durante su estancia académica tuvo problemas de conducta.

Terry Long fue seleccionado para jugar con los Pittsburgh Steelers en 1984, en donde comenzó a cubrir la posición de guardia ofensivo y se mantuvo en este equipo hasta 1991.

El ex jugador de la NFL, Terry Long, participó en 105 partidos y era reconocido por su fuerza y disciplina en el campo, hasta que en 1991 dio positivo en una prueba antidopaje por uso de esteroides.

Tras el escándalo, Terry Long se retiró de la NFL y su salud mental comenzó a deteriorarse con el tiempo, hasta que en 2005 decidió suicidarse ingiriendo anticongelante.

Tras haber iniciado el tiroreo en Manhattan, Shane Tamura se habría suicidado y en su cuerpo encontraron una carta de tres páginasm que se interpretó como una nota de suicidio.

De acuerdo con la información, la carta que dejó Shane Tamura tenía frases poco coherentes y una clara queja contra la NFL, además de que aseguraba que padecía encefalopatía traumática crónica (ETC).

Cabe mencionar que Terry Long padecía ETC, la misma enfermedad que aseguró tener Shane Tamura, por lo que el autor del tiroteo en Manhattan pidió que se estudiarán su cerebro tras su muerte.

“El fútbol americano de Terry Long me provocó ETC y me hizo beber un galón de anticongelante (...) No puedes ir contra la NFL, te aplastarán (...) Estudia mi cerebro, por favor, lo siento. Dile a Rick que lo siento por todo”.

Carta de Shane Tamura