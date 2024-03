Tras el accidente ocurrido en el Puente de Baltimore, Estados Unidos, durante la madrugada de hoy 26 de marzo de 2024, se dio a conocer que hay siete trabajadores desaparecidos , entre los que se encuentran tres mexicanos.

De acuerdo con las declaraciones de un trabajador del Puente de Baltimore, ya se han identificado los nombres de sus compañeros desaparecidos, aunque las autoridades no han emitido una declaración oficial.

Pero, ¿quiénes son los mexicanos desaparecidos en el accidente? Te contamos lo que se sabe.

¿Quiénes son los mexicanos desaparecidos en el accidente del Puente de Baltimore?

La periodista Helena Villar, quien es corresponsal en Estados Unidos del medio RT en Español, habló con un trabajador del Puente de Baltimore, quien es compañero de las personas desaparecidas en el accidente.

De acuerdo con las declaraciones, hay al menos siete personas desaparecidas tras el choque del barco de carga contra el Puente de Baltimore, entre las que se encuentran tres mexicanos, dos guatemaltecos, un hondureño y un salvadoreño.

Los nombres de los mexicanos desaparecidos en el accidente del Puente de Baltimore son:

Carlos

Alex

Julio

Mientras que se identificó que José y Dorlian provienen de Guatemala, Maynor de Honduras y Miguel de El Salvador.

No obstante, las autoridades no han confirmado estas declaracione s, por lo que aún no se sabe a ciencia cierta quiénes son los mexicanos desaparecidos tras el colapso del Puente de Baltimore.

Trabajaban en el puente colapsado del puerto de Baltimore en el turno de 9 de la noche a 5 de la mañana, de domingo a jueves. — Helena Villar (@HelenaVillarRT) March 26, 2024

Los mexicanos desaparecidos en el Puente de Baltimore serían inmigrantes ilegales

La periodista Helena Villar agregó en su reporte que los mexicanos desaparecidos, junto con los otros hombres identificados, serían inmigrantes ilegales.

Asimismo, detalló que trabajaban en el puente de Baltimore en el turno de 9 de la noche a 5 de la mañana, los días domingo a jueves.

Esto, al menos, hasta el colapso del Puente de Baltimore derivado de que un barco de carga chocó contra la estructura y este se desplomó sobre el río Patapsco.

Aunque continúan las labores de rescate, estas han sido complicadas debido a la temperatura del río Patapsco sobre el cual se erigía el Puente de Baltimore, por lo que los servicios de emergencia indicaron que una persona no sobreviviría más de tres horas bajo el agua congelante.