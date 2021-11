Profesora vivió en una tienda de campaña porque su sueldo era muy bajo

Recientemente se dio a conocer la historia de una profesora en Reino Unido que vivió en una tienda de campaña porque su sueldo era muy bajo.

Esta profesora daba clases en una prestigiosa universidad. Sin embargo, el pago que le daban no le alcanzaba para solventar sus gastos.

Así que se vio obligada a tomar la dura decisión de abandonar su domicilio e irse a vivir a una tienda de campaña.

No cabe duda de que los estudiantes nunca tienen del todo la certeza del esfuerzo que hacen sus profesores para poder impartirles clase.

Justo así lo demostró la profesora de la que hablaremos a continuación, quien no tuvo opción más que irse a vivir bajo unas condiciones que ella jamás imaginó.

Pero aún más sorprendente que ello es que, a pesar de sus carencias, la mujer jamás dejó de dar clase.

Se trata de la docente, Aimée Lê , quien recientemente reveló para el diario británico “The Guardian”, que estuvo viviendo en una tienda de campaña durante dos años.

De acuerdo con las declaraciones de esta mujer, fueron incontables las veces que pasó hambre y frío; además de que la soledad era la única que la acompañaba cada noche.

“Hacía frío. Dormí a temperaturas bajo cero. Era una pequeña tienda de campaña para una sola persona, lo que significaba que después de un rato se hacía más cálida. Pero hubo días en los que recuerdo que me desperté y mi tienda estaba cubierta de nieve. Cuando no estaba haciendo mi doctorado u otro trabajo, estaba aprendiendo a cortar leña o encender un fuego”

Aimée Lê explicó que le subieron la renta del lugar en el que estaba viviendo; así que, debido al bajo sueldo que tenía, ya no le fue posible continuar pagando el alquiler.

Ella prefirió esa opción antes que dejar su doctorado, pues en ese entonces cursaba su tercer año y para ella abandonar sus estudios no era opción.

Entonces, pidió permiso para guardar todos sus libros en la oficina de posgrado, pidió una tienda de campaña prestada y se armó de valor para salir a buscar lugares donde dormir.

“Descubrí que había un campamento de protesta cerca del campus, así que aparecí con mi carpa y pregunté si podía quedarme allí para no estar sola. Y ese fue el comienzo de mis siguientes dos años”

Ante esto, la profesora señaló que durante esos dos años estuvo llevando una ‘doble vida’.

Pues por un lado era la docente e investigadora exitosa; mientras que por otro vivía en la precariedad.

Incluso, señaló que sus estudiantes nunca supieron que ella vivía de ese modo.

Aunque eso sí, les advirtió que las contrataciones eran muy inadecuadas y los salarios muy bajos.

“Cuando mis estudiantes me preguntaron por la situación del mercado laboral. Les advertí que los ingresos eran bajos y las contrataciones muy malas, pero pensé que decirles que vivía en una carpa era un paso demasiado lejos. Mis alumnos nunca lo supieron”

Es importante señalar que, lejos de pensar que esta situación pudiera llegar pronto a su fin, la profesora actualmente se encuentra desempleada.

Fue por esa razón por la que decidió compartir su historia; pues ella sabe que es una persona bien preparada.

Sin embargo, no tiene la certeza de lo que vaya a ocurrir en un futuro.

“No sé qué va a pasar. He tenido muchas entrevistas, incluida una en Cambridge recientemente, pero comencé a buscar en abril cuando todavía tenía empleo. Me siento muy nerviosa. Para ser honesta, todavía no sé qué va a ser de mi futuro. La ironía es que creo que estoy muy bien adaptada al trabajo. Sé que soy una buena docente. Es mi vocación”

Aimée Lê