El banco, originario de Escocia, desmintió que la cuenta 03800806935, que el coordinador de campaña de AMLO, Ricardo Monreal, señalara como propiedad de Luis Videgaray, pertenezca al político.

A continuación reproducimos el escueto mensaje del banco en su totalidad:

Scotiabank informa México, D.F. a 2 de agosto del 2012.

En relación a la información dada a conocer en este mediodía en algunos medios, esta institución bancaria informa lo siguiente:

El Sr. Luis Videgaray no es titular de la cuenta 03800806935 y no está registrado como administrador en el periodo de Enero a Junio de 2012 como se ha señalado.

El comunicado, que presuntamente desmiente lo afirmado por Monreal el día de hoy respecto a la triangulación de recursos públicos para favorecer la campaña de EPN, puede ser leído en la siguiente dirección:

http://www.scotiabank.com.mx/ES/quienessomos/centrodemedios/comunicadosdeprensa/Documents/comunicado.pdf