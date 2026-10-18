La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) manifestó su solidaridad con Canadá tras la tragedia registrada en la Base de las Fuerzas Canadienses Wainwright (CFB Wainwright), ubicada en Alberta, donde un grave incidente desató un incendio de grandes dimensiones.

A través de un mensaje, el almirante Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y deseó una pronta recuperación a las personas heridas.

Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN (@CMC_NATO /X)

OTAN respalda a las Fuerzas Armadas de Canadá tras tragedia en Alberta

El representante militar Giuseppe Cavo Dragone, destacó la importancia de CFB Wainwright como centro de entrenamiento para soldados canadienses y de países aliados, quienes se preparan para afrontar las misiones más exigentes.

Asimismo, reconoció la labor de los equipos de emergencia, el personal médico y los habitantes de Wainwright por su valentía y solidaridad durante la atención de la emergencia tras la explosión en Canadá.

El mensaje también subrayó que Canadá no enfrenta esta tragedia en soledad, pues los 32 jefes de Defensa de los países aliados respaldan a las Fuerzas Armadas canadienses en este momento de duelo.

Mark Carney coordina acciones con autoridades de Alberta

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, informó que su gobierno trabaja estrechamente con las autoridades de Alberta y los funcionarios locales para atender la situación. También señaló que mantiene comunicación con la primera ministra provincial, Danielle Smith.

El ministro de Defensa confirmó que hubo personas fallecidas y heridas, aunque inicialmente no proporcionó cifras oficiales ni detalles sobre las causas del incidente. Además, reportes locales señalaron que los servicios médicos enfrentaban una fuerte demanda de atención.

Hasta el momento, la prioridad de las autoridades es atender a los afectados, controlar el incendio y esclarecer lo ocurrido en la instalación militar canadiense.