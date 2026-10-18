El primer ministro de Canadá, Mark Carney, confirmó la muerte de cuatro militares tras un incendio en una base militar ubicada en Wainwright, Alberta.

La emergencia también dejó decenas de heridos —algunos de gravedad— mientras equipos de rescate y personal médico de distintas regiones participaron en las labores de atención.

Tras la tragedia, Carney ordenó que las banderas de los edificios federales ondeen a media asta en señal de duelo por las víctimas.

Asimismo, reconoció la valentía de los equipos militares y civiles que combatieron las llamas durante la noche, bajo condiciones peligrosas.

La emergencia movilizó a equipos médicos de Edmonton, Calgary y Saskatoon, así como a ambulancias aéreas y rescatistas que colaboraron en la atención de los afectados en la localidad de Wainwright.

Mark Carney confirma 4 muertos tras incendio en una base militar de Alberta (Mark Carney en X)

Canadá declara luto tras la muerte de cuatro militares

Ante la magnitud de la tragedia, el primer ministro Mark Carney expresó sus condolencias por la muerte de los integrantes de las Fuerzas Armadas canadienses y reconoció el esfuerzo de quienes participaron en las labores de emergencia.

“La nación está de luto por los valientes miembros de nuestras fuerzas armadas a quienes hemos perdido”, expresó el mandatario.

Por su parte, el ministro de Defensa, David McGuinty, y autoridades sanitarias locales, señalaron que los centros médicos de la región enfrentaron una fuerte presión debido a la llegada de pacientes afectados por el incendio.

La respuesta de emergencia incluyó la movilización de personal sanitario y equipos de distintas localidades para atender a los heridos y apoyar las labores de rescate.

'The nation is in mourning.'



Canadian Prime Minister Mark Carney has paid tribute to four service members who died at a fire at a military base in Alberta.



He said dozens of people have been 'seriously wounded' as a result of the blaze. pic.twitter.com/hp5xykWq5A — Sky News (@SkyNews) October 18, 2026

¿Qué provocó el incendio en la base militar de Alberta?

De acuerdo con reportes del Distrito Municipal de Wainwright, las llamas se propagaron rápidamente debido a los fuertes vientos registrados en la zona, lo que complicó las labores de emergencia durante la noche.

Aunque las autoridades informaron que el fuego se encuentra bajo control, los brigadistas mantienen la vigilancia en el perímetro para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de la zona.

Hasta el momento, las condiciones que originaron el siniestro deberán ser aclaradas por las autoridades correspondientes.