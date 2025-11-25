Kate Middleton y el príncipe William -de 43 años de edad- vuelven a estar envueltos en nuevos rumores de infidelidad.

La Familia Real Británica se encuentra de nuevo en el ojo del huracán al darse a conocer detalles de la relación entre Kate Middleton y al príncipe de Gales.

Revelan nuevos rumores de infidelidad que envuelven a Kate Middleton y al príncipe William

Andrew Lownie, biógrafo de la Familia Real Británica, dio a conocer una supuesta infidelidad del príncipe William a Kate Middelton, de 43 años de edad.

De acuerdo con una publicación en el sitio Substack, se filtró que el príncipe William habría tenido un amorío con su mejor amiga Rose Hanbury en 2019.

Ante tales rumores, Kate Middelton habría pedido al príncipe William que cortara todo vínculo con Rose Hanbury.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

De hecho, Kate Middleton demandó que la amiga del príncipe de Gales fuera “eliminada” de forma gradual de su círculo social.

Según difundió Andrew Lownie, Middleton habría dicho “Es ella o yo, haz tu elección”, luego de que los rumores de infidelidad en 2019 crecieran en la esfera pública.

Por tal motivo, desde ese incidente Kate Middelton y Rose Hanbury se han mantenido alejadas.

Infidelidad del príncipe William afectó emocionalmente a Kate Middleton

La supuesta infidelidad del príncipe William dejó “devastada” a Kate Middleton, reveló una fuente a Andrew Lownie.

Por lo que pidió a su esposo a cambiar la dinámica de su relación sentimental y hasta tuvieron que acudir a terapia de pareja.

El texto de Andrew Lonie sobre la infidelidad del príncipe William con su mejor amiga fue borrado horas después de difundirse.

No obstante, la revista OK! recuperó la información para darla a conocer.