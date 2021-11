Nalguean a periodista durante transmisión y su compañero le pide no enfadarse después de recibir el acoso sexual; los internautas ya han condenado la acción.

Greta Beccaglia , una periodista italiana sufrió acoso sexual durante una de sus transmisión en vivo luego de que estuviera informando sobre el partido entre el Empoli y el Fiorentina.

Mientras se encontraba a cuadro, la periodista analizaba el partido cuando un hombre que iba pasado, aprovechó para darle una nalgada en televisión abierta.

El video ya difundido en redes sociales muestra cómo la periodista se encontraba en la puerta del estadio mientras respondía las preguntas del presentador en vivo.

Fue en ese momento cuando dos hombres se aproximaron a ella y uno de ellos terminó por tocarle una nalga.

Compañero de la periodista minimiza el acoso sexual hacia su colega

El video en donde una periodista es acosada sexualmente durante una presentación en vivo luego de que un hombre se aproxima a ella y la nalguera, comenzó a hacerse viral.

No solo por el acoso sexual hacia la periodista, sino por la reacción del compañero de la periodista, quien le pidió no enfadarse luego de que Greta reclamara al hombre que no podía hacer eso.

“No te enfades, se crece también con estas experiencias” Presentador

La periodista pidió ayuda para reconocer a su agresor

Luego de que la periodista Greta Beccaglia sufriera este tipo de acoso durante su trabajo, contó su experiencia a través de su Instagram.

En su testimonio se decía incrédula que estas cosas aún pasaran en 2021 , además afirmó que no debe normalizarse la situación y había que denunciar a estas personas y era correcto hablar de ello.

También fue ella quien publicó el video en su cuenta, pidiendo a sus seguidores que si alguien reconocía al hombre que la había nalgueado, se contacte con ella para que pueda hacer la denuncia.

Los usuarios en redes sociales no tardaron en hacer viral el video, en solidarizarse con la periodista que había sido nalgueada y en apoyarla.