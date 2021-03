La mujer experimentó dolor en la zona de la vacuna, después fallaron sus riñones y corazón

Una mujer murió 4 días después de recibir la vacuna contra el Covid-19 de Moderna en Utah, Estados Unidos. Kassidi Kurill, de 39 años, dejó una hija de 9 y ahora sus familiares están tratando de investigar si la segunda dosis fue la causante de su muerte.

La mujer había recibido la vacuna por su trabajo como técnica quirúrgica para varios cirujanos plásticos, pero tras la primera dosis experimentó dolor en la zona de la inyección. Después tuvo problemas para orinar y un día luego se sintió mejor.

Sin embargo, inesperadamente el dolor regresó y pasó en cama los siguientes dos días con síntomas similares a la gripe y al cuarto su estado de salud empeoró; su corazón comenzó a acelerarse . Fue entonces cuando su familia la condujo hasta el área de urgencias de un centro de salud, donde los médicos le realizaron todo tipo de preguntas en torno a su aplicación de la vacuna Covid-19, pues la mujer llegó vomitando.

En consecuencia, le realizaron un examen de sangre y concluyeron que su hígado estaba fallando, por lo que la trasladaron al Centro Médico Intermountain con el objetivo de realizarle un trasplante. Sin embargo, casi de inmediato también comenzaron a fallar sus riñones y su corazón . Tres días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna, Kassidi ya estaba intubada y con soporte vital.

Muere tras recibir vacuna; no tenía padecimientos anteriores

Familiares de la mujer que murió tras recibir la segunda dosis de la vacuna Covid-19 de Moderna aseguran que Kassidi Kurill no tenía padecimientos anteriores, por lo que piensan que su muerte está relacionada con la vacuna . No obstante, la Oficina del Médico Forense del estado de Utah no pudo comentar sobre el caso debido a las leyes de privacidad.

"Ella estaba llena de energía, saludable y sin enfermedades. Además, estaba entusiasmada por recibir la vacuna contra Covid-19 porque eso la protegería mientras trabajaba" Familiares de Kassidi.