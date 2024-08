La carta compartida por el abogado de Ismael “El Mayo” Zambada firmada por el capo desató la polémica alrededor del gobernador Rubén Rocha Moya.

Ante la afirmación sobre una supuesta reunión con el gobernador de Sinaloa, el Mayo Zambada y Joaquín Guzmán López, un ex director de la Administración de Control de Drogas (DEA) puso en duda la carta firmada por el líder del Cártel de Sinaloa, detenido en Estados Unidos tras llegar en un vuelo a El Paso, Texas.

Y es que el ex director de la DEA aseguró que no cree que dicha carta haya sido escrita por El Mayo Zambada .

Mike Vigil, ex director de Operaciones Internacionales de la DEA, aseguró en entrevista para Aristegui Noticias que no cree que la carta difundida por Los Angeles Times sea verídica .

Vigil resaltó que tiene dudas sobre la carta del Mayo Zambada que supuestamente habla de su detención en Estados Unidos el pasado 25 de julio.

Y es que el exdirector de la DEA afirmó que d uda que El Mayo Zambada estuviera interesado en la disputa entre Rubén Rocha y Héctor Melesio Cuén Ojeda por la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS).

Vigil reiteró que no tiene sentido “traer a un narcotraficante” para resolver un conflicto que las instituciones de gobierno pueden manejar; asimismo, cuestionó la supuesta necesidad de llevar a Ismael Zambada, “uno de los más grandes narcotraficantes del mundo” a resolver un problema entre el rector d y el gobernador de Sinaloa.

No, eso no lo creo para nada, simplemente porque las instituciones del gobierno pueden resolver esas cosas, por qué van a traer a un narcotraficante para resolver un conflicto y nunca dije que no había un conflicto, pero uno de los más grandes narcotraficantes del mundo ¿a qué viene a resolver un conflicto entre el rector y el gobernador de Sinaloa?”

Mike Vigil, exdirector de la DEA