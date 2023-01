El feminicidio de Marilyn Martínez Gonzales estremece a TikTok, donde la peruana solía compartir la relación con su esposo, quien terminó matándola.

Marilyn Martínez Gonzales fue asesinada a sangre fría por Alexander Israel Pinedo Barrón, frente a su hijo de 8 años. La joven tenía apenas 29 cuando murió.

Según familiares de la víctima, el feminicida era sumamente celoso con ella e intentaba controlar su forma de vestir , lo que hacía y con quién hablaba.

En medio de este infierno, Marilyn Martínez Gonzales comenzó a compartir en TikTok su relación, obligada por su esposo, a quien sólo le interesaba “marcar su territorio”, es decir controlarla a cualquier costa.

Marilyn Martínez Gonzales se encontraba en el mejor momento de su vida cuando su esposo Israel Pinedo Barrón, la mató a cuchillazos frente a su hijo de 8 años.

El feminicidio se registró en el distrito de San Borja, Perú, el pasado 16 de enero a las 14:00 horas. Según el reporte oficial, fueron los vecinos quienes alertaron a la policía tras escuchar los fuertes gritos de auxilio .

Al llegar a la vivienda, los agentes encontraron en el pasillo al menor de edad, que había escapado de milagro, y el cuerpo de Marilyn Martínez Gonzales en un cuarto.

Su esposo la mató con 30 puñaladas sólo por haber logrado sus metas: había logrado bajar de peso y se estaba entrenando para ser coach.

Israel Pinedo Barrón, feminicida de Marilyn Martínez Gonzales, detalló a la policía cómo mató a su esposa con un cuchillo de cocina.

El hombre también intentó quitarle la vida a su hijo de 8 años pero afortunadamente este logró escapar. Según dijo a los oficiales, él mismo intentó suicidarse .

“Cuando la maté vi su hueso, vi toda la sangre que salía y entonces dije ‘acá me toca a mí’, pero soy tan cobarde que no me pude suicidar”

Israel Pinedo Barrón, feminicida de Marilyn Martínez Gonzales.